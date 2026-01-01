Автомобилистам напомнили о наказании за любые изменения номеров машины

Автоюрист Радько: Любая модификация номера авто грозит большим штрафом

Россияне имеют право устанавливать на свои автомобили регистрационные знаки различных форматов, поскольку закон на это не накладывает ограничений.

Номера могут быть классическими прямоугольными или квадратными двухстрочными, в зависимости от конструкции автомобиля и предпочтений владельца.

Однако содержание знаков должно соответствовать государственным стандартам и оставаться четким. В противном случае водителя ожидает штраф или лишение прав, напоминает адвокат по автомобильному праву «Свобода выбора» Сергей Радько.

Комментарий эксперта

Сергей Радько, юрист:

– Разрешены разные типы номерных знаков. Есть стандарт, но если место установки автомобиля рассчитано на квадратный номер – его называют двухстрочным, – то вполне законно можно такой установить.

Такие номера часто встречаются на китайских автомобилях, адаптированных под российский рынок. Владельцы могут использовать как квадратные, так и прямоугольные знаки, в зависимости от удобства.

При этом размер и форма регистрационного знака могут быть выбраны по усмотрению владельца, однако содержание должно строго придерживаться законодательства, отметил Радько.

Комбинация букв и цифр на знаке должна соответствовать той, что указана в документах ГИБДД. Также номер должен быть выполнен по ГОСТу: белый фон, черные цифры, а с 1 января 2025 года – триколор. И никакие другие рисунки не разрешены, рассказал эксперт. В некоторых странах знаки бывают разноцветными, например, в Белоруссии электромобили имеют зеленые номера.

Любые изменения номерного знака могут обернуться наказанием по статье 12.2 КоАП РФ, в зависимости от тяжести нарушения.

Например, если номера на авто грязные или не соответствуют требованиям ГОСТа, то водителя могут предупредить или оштрафовать на 500 рублей.

При этом грязный номер могут расценить как видоизмененный. Теоретически, можно намеренно загрязнить номер, закрыв одну цифру, чтобы избежать наказания. Есть случаи, когда за это людей лишали прав, добавил Радько. Поэтому даже в зимний период, когда машины пачкаются, водителю стоит следить за чистотой номера и его читаемостью, отметил он.

Если водитель умышленно изменил номер, например, заклеив одну цифру, ему грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев.

Также на срок до одного года могут быть отобраны права за использование устройств, затрудняющих идентификацию номеров, или за управление автомобилем с подложными знаками.

Что касается рамок для номерных знаков, они могут быть любыми при условии, что не ограничивают видимость знака и не имеют скрытого функционала, позволяющего быстро его снять, добавил адвокат.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.