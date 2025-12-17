#
Новый кроссовер Toyota снова продается в России: цены доступны

В РФ возобновились продажи кроссоверов Toyota Raize по цене от 2,05 млн рублей

Параллельный импорт автомобилей Toyota пополнился компактным кроссовером Toyota Raize. В Россию его в подавляющем большинстве поставляют в леворульной версии, созданной для ОАЭ.

Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Цены на этот кроссовер начинаются от 2 050 000 рублей на одном из платформ для объявлений. За указанную сумму предлагается праворульный экземпляр Toyota Raize в Улан-Удэ. Этот автомобиль находится в максимальной комплектации Z и имеет двухцветный кузов, задействующий в оснащении камеру кругового обзора, мультифункциональный руль и различные электронные ассистенты для водителя.

Под капотом этого Toyota Raize установлен 1,0-литровый турбированный мотор мощностью 98 л. с. при сочетании с бесступенчатым вариатором D-CVT от Daihatsu и передним приводом. Остальные доступные кроссоверы этой модели в продаже имеют леворульную компоновку и 87-сильный атмосферный двигатель WA-VE объемом 1,2 литра, также с вариатором.

Toyota Raize
Toyota Raize

За 2 300 000 рублей автомобиль предлагают в Магнитогорске и предлагает такие функции, как частично мультифункциональный руль, кондиционер, бортовой компьютер, мультимедийную систему с сенсорным экраном и Bluetooth, задний парктроник, датчики света и дождя, а также систему из четырёх динамиков и фронтальные подушки безопасности, комплектующие 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

В Екатеринбурге аналогичный Toyota Raize продается за 2 400 000 рублей. В Новосибирске выставлены на продажу два экземпляра по цене 2 475 000 рублей, а ещё один автомобиль из Екатеринбурга оценен в 2 500 000 рублей и дополнительно оборудован кожаным рулем, декоративными элементами «под карбон» и кожаным центральным подлокотником.

Toyota Raize
Toyota Raize

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Источник:  «Автоновости дня»
17.12.2025 
