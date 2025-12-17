#
Названы лучшие недорогие кроссоверы в России

Автоэксперт Ковалев перечислил 5 лучших кроссоверов за 2,5 млн рублей

Автомобильный эксперт Александр Ковалев поделился своим мнением о лучших кроссоверах в диапазоне до 2,5 миллионов рублей. На первое место он поставил Haval Jolion, который стабильно остается самой продаваемой иномаркой в стране и иногда обходит Lada Vesta. Модель отличается просторным интерьером и достойной остаточной стоимостью, что делает ее привлекательной для покупателей.

Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

На втором месте находится Tenet T4, который постепенно заменяет Chery Tiggo 4. Этот кроссовер предлагает широкий выбор комплектаций: атмосферный и турбированный двигатели, механическая коробка и вариатор, а также различный привод. Хотя динамика Т4 не впечатляет, он подходит для городской эксплуатации.

Третью позицию занял Belgee X50, по своей сути являющийся аналогом Coolray, с хорошей динамикой и удобной управляемостью. Однако, в рамках указанной цены доступна лишь базовая версия с минимальным оснащением.

На четвертой строчке располагается GAC GS3, который выделяется интересным дизайном, ориентированным на молодую аудиторию, и является самой быстрой моделью в рейтинге. Тем не менее, наиболее желаемые комплектации выходят за пределы бюджета, а мощность в 170 л. с. требует расходов на транспортный налог.

Замыкает пятерку лидеров Москвич 3. Он закрывает основные потребности покупателей благодаря доступной цене, разнообразию конфигураций и привлекательному внешнему виду. Однако, при более внимательном осмотре становится очевидно, что это самый простой в плане технического исполнения и качества материалов автомобиль, что определяет его бюджетный характер.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Источник:  «Российская газета»
