В Россию привезли мощный семейный кроссовер: известны цены
На одном из российских сайтов объявлений появились гибридные кроссоверы Geely Galaxy M9 от разных дилеров.
Их цена колеблется от 5,75 до 6,55 миллиона рублей за мощную модель с двигателем в 870 л. с. Доступны автомобили в шести цветах: синем, черном, сером, белом, бежевом и серебристом. Все они представлены лишь в полной комплектации Flagship.
Длина кроссовера составляет 5205 мм, колесная база 3030 мм. Трехмоторная установка обеспечивает 870 л. с. и 1165 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды и проезжать до 210 км на электрической силе. Общий запас хода достигает около 1600 километров.
Отличительной чертой этого автомобиля является пневмоподвеска с регулируемым клиренсом, а также управляемые задние колеса.
Интерьер M9 выделяется большим 30-дюймовым экраном на передней панели, а для задних пассажиров предусмотрен отдельный 17,3-дюймовый экран. Кроссовер вмещает до четырех человек, так как у модели нет сплошного дивана второго ряда. Передние кресла имеют вентиляцию и массаж, а система аудио состоит из 27 динамиков.
Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.
