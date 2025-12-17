#
Интерьер обновленного Tank 300
17 декабря
Популярный в России рамный внедорожник подготовили для наших суровых условий
GWM представил рестайлинговую версию...
Интерьер Geely Galaxy M9
17 декабря
В Россию привезли мощный семейный кроссовер: известны цены
17 декабря
В России начались продажи кроссовера Geely Galaxy M9 по цене от 5,75 млн рублей

На одном из российских сайтов объявлений появились гибридные кроссоверы Geely Galaxy M9 от разных дилеров.

Geely Galaxy M9
Geely Galaxy M9

Их цена колеблется от 5,75 до 6,55 миллиона рублей за мощную модель с двигателем в 870 л. с. Доступны автомобили в шести цветах: синем, черном, сером, белом, бежевом и серебристом. Все они представлены лишь в полной комплектации Flagship.

Длина кроссовера составляет 5205 мм, колесная база 3030 мм. Трехмоторная установка обеспечивает 870 л. с. и 1165 Нм крутящего момента, позволяя разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды и проезжать до 210 км на электрической силе. Общий запас хода достигает около 1600 километров.

Интерьер Geely Galaxy M9
Интерьер Geely Galaxy M9

Отличительной чертой этого автомобиля является пневмоподвеска с регулируемым клиренсом, а также управляемые задние колеса.

Интерьер M9 выделяется большим 30-дюймовым экраном на передней панели, а для задних пассажиров предусмотрен отдельный 17,3-дюймовый экран. Кроссовер вмещает до четырех человек, так как у модели нет сплошного дивана второго ряда. Передние кресла имеют вентиляцию и массаж, а система аудио состоит из 27 динамиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Geely
17.12.2025 
Фото:Geely
