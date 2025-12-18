Новый рамный внедорожник прошел сертификацию в РФ
Внедорожник BAW 212 T01 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для реализации на российском рынке. Это касается версии Adventurer RUS, специально разработанной для российских климатических и дорожных условий.
Модель построена на традиционной рамной конструкции и оснащена двумя неразрезными мостами с возможностью подключения полного привода Part-Time. В плане технических характеристик внедорожник укомплектован 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
В версии Adventurer RUS предусмотрены несколько «зимних» опций, таких как:
- подогрев передних сидений и рулевого колеса;
- подогрев лобового стекла и струй стеклоомывателя;
- подогрев наружных зеркал и заднего стекла.
Также модель оборудована системой кругового обзора 360°, массажным сиденьем для водителя, ассистентами активной и пассивной безопасности, мультимедийной системой с русифицированным интерфейсом, а также блокировками переднего и заднего дифференциалов.
В России на внедорожник предоставляется гарантия на пять лет или 150 тыс. км пробега.
Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.
