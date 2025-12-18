Новый рамный внедорожник прошел сертификацию в РФ

Внедорожник BAW 212 получил ОТТС для продаж в России

Внедорожник BAW 212 T01 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для реализации на российском рынке. Это касается версии Adventurer RUS, специально разработанной для российских климатических и дорожных условий.

BAW 212

Модель построена на традиционной рамной конструкции и оснащена двумя неразрезными мостами с возможностью подключения полного привода Part-Time. В плане технических характеристик внедорожник укомплектован 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 218 л. с., работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В версии Adventurer RUS предусмотрены несколько «зимних» опций, таких как:

подогрев передних сидений и рулевого колеса;

подогрев лобового стекла и струй стеклоомывателя;

подогрев наружных зеркал и заднего стекла.

Также модель оборудована системой кругового обзора 360°, массажным сиденьем для водителя, ассистентами активной и пассивной безопасности, мультимедийной системой с русифицированным интерфейсом, а также блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Интерьер BAW 212

В России на внедорожник предоставляется гарантия на пять лет или 150 тыс. км пробега.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

«За рулем» можно читать и в MAX