Студенты сделали из электромобиля Атом автодом
Студенты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и РГХПУ им. Строганова показали версию электромобиля Атом для автопутешествий.
Созданное на базе «МИФИ» дизайн-бюро Ever Evo разработало спецверсию, которую можно арендовать через каршеринг, и которая оснащена инвентарем для путешествий – спальником, холодильником, кухней и прочим. Наиболее заметное изменение в экстерьере – прозрачный купол в задней части. По задумке, он увеличивает внутреннее пространство для комфортного размещения во время ночевок.
В боксе на крыше размещен столик и зонт. Также из внешних деталей: внедорожные бампера, иные колесные арки, новые колесные диски, накладки на двери.
В интерьер добавили несколько функциональных модулей. Кухня: индукционная плита, разделочная доска, раковина с баками для воды, холодильник, чайник, набор столовых принадлежностей, урна с раздельным сбором мусора. Инструменты: фонарик, лопата, пила по дереву и проч. А главный блок – два спальных места. Кроме того, в комплектацию включены раскладной стол и стулья.
Напомним, Атом – это заднеприводный электромобиль с запасом хода до 500 км по циклу WLTC. Производство на заводе «Москвич» должно стартовать до конца 2025 года. Ориентировочная цена – 3,9 млн рублей.
