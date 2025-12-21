Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Veloz
21 декабря
В России появилась надежная семейная Тойота дешевле «китайцев»
Компактвэны Toyota Veloz предлагаются в России...
Почему зимой «умные» автомобили могут быть опаснее простых
21 декабря
Почему зимой «умные» автомобили могут быть опаснее простых
Егор Васильев объяснил, как зимние условия...
Bolden S7
21 декабря
В России появится новый полноприводный «рамник» с богатым оснащением
Компания VGV анонсировала обновленный V70 и...

Студенты сделали из электромобиля Атом автодом

Дизайн-бюро Ever Evo показало спецверсию электромобиля Атом для туризма

Студенты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и РГХПУ им. Строганова показали версию электромобиля Атом для автопутешествий.

Рекомендуем
Атом — уже в продаже (пока не для всех)

Созданное на базе «МИФИ» дизайн-бюро Ever Evo разработало спецверсию, которую можно арендовать через каршеринг, и которая оснащена инвентарем для путешествий – спальником, холодильником, кухней и прочим. Наиболее заметное изменение в экстерьере – прозрачный купол в задней части. По задумке, он увеличивает внутреннее пространство для комфортного размещения во время ночевок.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В боксе на крыше размещен столик и зонт. Также из внешних деталей: внедорожные бампера, иные колесные арки, новые колесные диски, накладки на двери.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В интерьер добавили несколько функциональных модулей. Кухня: индукционная плита, разделочная доска, раковина с баками для воды, холодильник, чайник, набор столовых принадлежностей, урна с раздельным сбором мусора. Инструменты: фонарик, лопата, пила по дереву и проч. А главный блок – два спальных места. Кроме того, в комплектацию включены раскладной стол и стулья.

Напомним, Атом – это заднеприводный электромобиль с запасом хода до 500 км по циклу WLTC. Производство на заводе «Москвич» должно стартовать до конца 2025 года. Ориентировочная цена – 3,9 млн рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Хабр
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 53
21.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0