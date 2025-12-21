Официальные продажи нового рамного внедорожника скоро стартуют в России
Внедорожник BAW 212 T01 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать его официальные продажи в России.
Разрешение выдано на модификацию Adventurer RUS, созданную для отечественных климатических и дорожных условий.
Автомобиль базируется на традиционной рамной платформе с неразрезными мостами и оснащен подключаемым полным приводом Part-Time. Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 218 лошадиных сил, работающий с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Модификация Adventurer RUS включает множество «зимних» опций, таких как подогрев передних сидений, руля, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев зеркал и задней панели.
Также среди особенностей модели 212 T01 имеются: система кругового обзора 360°, массажное сиденье водителя, ассистенты безопасности, мультимедийная система с русифицированным интерфейсом и блокировки дифференциалов на передней и задней осях.
