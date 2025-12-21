#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Veloz
21 декабря
В России появилась надежная семейная Тойота дешевле «китайцев»
Компактвэны Toyota Veloz предлагаются в России...
Почему зимой «умные» автомобили могут быть опаснее простых
21 декабря
Почему зимой «умные» автомобили могут быть опаснее простых
Егор Васильев объяснил, как зимние условия...
Bolden S7
21 декабря
В России появится новый полноприводный «рамник» с богатым оснащением
Компания VGV анонсировала обновленный V70 и...

Официальные продажи нового рамного внедорожника скоро стартуют в России

BAW 212 T01 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России

Внедорожник BAW 212 T01 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать его официальные продажи в России.

BAW 212 T01
BAW 212 T01

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Разрешение выдано на модификацию Adventurer RUS, созданную для отечественных климатических и дорожных условий.

Автомобиль базируется на традиционной рамной платформе с неразрезными мостами и оснащен подключаемым полным приводом Part-Time. Под капотом находится 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 218 лошадиных сил, работающий с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Интерьер BAW 212 T01
Интерьер BAW 212 T01

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Модификация Adventurer RUS включает множество «зимних» опций, таких как подогрев передних сидений, руля, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев зеркал и задней панели.

Также среди особенностей модели 212 T01 имеются: система кругового обзора 360°, массажное сиденье водителя, ассистенты безопасности, мультимедийная система с русифицированным интерфейсом и блокировки дифференциалов на передней и задней осях.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:BAW
Количество просмотров 26
21.12.2025 
Фото:BAW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAW 212 T01

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв