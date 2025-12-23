Отменная подвеска, и кузов не гниет – немецкий хэтчбек по цене Весты

Автоэксперт Зиновьев рассказал, как выбрать Volkswagen Beetle с пробегом

Трехдверные модели традиционно обходились покупателям дешевле, чем их пятидверные аналоги.

Если говорить о втором поколении Volkswagen Beetle, то его официальные продажи в России прекратились еще до рестайлинга 2005 года.

Тем не менее, «жуков» на наших дорогах по-прежнему больше, чем Фиатов 500. И найти их на вторичке по-прежнему можно.

Этот автомобиль еще компактнее, но также рассчитан на четырех человек. При этом он может похвастать более богатым оснащением, отличной эргономикой и высоким уровнем комфорта. К достоинствам добавляются вполне вместительный багажник, отменная подвеска и кузов, который демонстрирует хорошую стойкость к коррозии.

Volkswagen Beetle

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– К сожалению, двигатели у модели – не самые удачные. Турбомоторы 1.2, 1.4 и 1.8 с прямым впрыском работают на бензине АИ-98 и отличаются множеством капризов.

Самый ресурсный из них – 1.8 (170 л.с.), и только он сочетается с гидроавтоматом. Прочие работают в паре с роботом DQ200 (DSG-7) с двумя сухими сцеплениями. Нормальным он стал как раз к 2015 году после череды модернизаций. Двигатели 1.4 (160 л.с.) здесь не те, которые знакомы российским сервисменам, и привод ГРМ у них цепной. Ресурс этого мотора немногим выше 200 тысяч км.

Volkswagen Beetle

О других доступных трехдверках на вторичке читайте по ссылке.

