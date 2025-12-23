Знакомый японский кроссовер снова можно купить в России: называем цены

#
Volkswagen Beetle
23 декабря
Интерьер Nissan Qashqai
23 декабря
Кроссовер Nissan Qashqai второго поколения, который производился в России до 2022 года, теперь неофициально представлен в обновленной версии для китайского рынка.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Рестайлинговая модель доступна как из наличия, так и под заказ, с ценой от 1,7 млн рублей.

Минимальная цена на обновленный Nissan Qashqai II составляет 1 700 190 рублей за комплектацию Leading. В нее входят системы бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, камера кругового обзора, парктроники, двухзонный климат-контроль, кожаный руль и панорамная крыша.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Другие компании во Владивостоке предлагают этот Qashqai в той же комплектации за сумму до 2 291 000 рублей. В Новосибирске цена составляет 2 150 000 рублей, в Санкт-Петербурге – 2 190 000 рублей, в Набережных Челнах – 2 250 000 рублей, на 20 тысяч дороже в Находке, а в Москве, Казани, Екатеринбурге, Сочи и Воронеже стартует от 2 300 000 рублей.

Интерьер Nissan Qashqai
Интерьер Nissan Qashqai

Цены на автомобили из наличия, несмотря на изменения в расчетах утильсбора, отличаются. В Пензе новый «китайский» Qashqai оценен в 3 050 000 рублей, в Ярославле – в 3 250 000 рублей, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге – в 3 300 000 рублей, в Воронеже – в 3 349 000 рублей, в Ростове-на-Дону – в 3 490 000 рублей.

Все предлагаемые кроссоверы оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 лошадиных сил, работающим в сочетании с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Авито
23.12.2025 
Фото:Авито
Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
