Популярный в России рамный внедорожник станет намного комфортнее

JAC выпустит T9 Urban с подвеской Multilink и блокировкой заднего дифференциала

JAC T9, самый популярный пикап в России, получит новую версию под названием Urban.

JAC T9
JAC T9

В этой модели задняя рессорная подвеска будет заменена многорычажной конструкцией Multilink. Это улучшит комфорт при езде, но снизит грузоподъемность автомобиля.

Также новинка будет оснащена электронно управляемым полным приводом и принудительной блокировкой заднего дифференциала.

По словам Сергея Садовенко, директора по продажам JAC Motors в России, новая подвеска – это ответ на запросы покупателей, которые хотят сочетание возможностей пикапа и комфортного вождения в городе и на бездорожье.

Интерьер JAC T9
Интерьер JAC T9

Информация о возможных изменениях в силовых агрегатах для версии Urban пока отсутствует.

Сейчас JAC T9 доступен с бензиновым 2,0-литровым мотором мощностью 224 л.с. и дизельным 2,0-литровым двигателем на 163 л.с., оба варианта идут в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Источник:  Quto
Лежнин Роман
Фото:JAC
06.01.2026 
Фото:JAC
