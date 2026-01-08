#
8 января
8 января
8 января
Названы самые надежные автобренды

Consumer Reports перечислил топ-10 надежных марок автомобилей

Американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг надежности автомобильных брендов по итогам 2025 года. Он основывается на данных дорожных испытаний, оценках безопасности и отзывах владельцев.

Первое место заняла японская марка Subaru, получив 82 балла из 100. Старший директор по автомобильным испытаниям Джейк Фишер отметил, что автомобили Subaru отличаются стабильной надежностью благодаря проверенным компонентам и продвинутым системам безопасности.

Второе место заняла немецкая BMW, также с 82 баллами. Этот бренд стал наиболее надежным в премиальном сегменте. По словам Фишера, ресурс автомобилей BMW значительно превышает варианты других европейских производителей.

Третью строчку занял немецкий Porsche с 79 баллами. Этот бренд поднялся на одну позицию по сравнению с прошлым рейтингом.

В десятку самых надежных автомобилей также вошли: Honda (76), Toyota (75), Lexus (75), Lincoln (75), Hyundai (74), Acura (73) и Tesla (72) баллов.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Источник:  Consumer Reports
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
