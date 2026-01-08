#
Продажи Tank за три года в России: самые популярные модели

Продажи автомобилей Tank в России за три года составили более 58 тыс. штук

За три года присутствия на российском рынке бренд внедорожников Tank продал свыше 58 тысяч автомобилей. В линейке марки представлены четыре модели: Tank 300, 400, 500 и 700.

Самым популярным стал рамный внедорожник Tank 300, продано более 31,7 тыс. автомобилей. Недавно эта модель получила обновления, которые затронули как внешний вид, так и функциональность.

Вторая по спросу модель – Tank 500, с момента начала продаж в 2023 году в России реализовали более 23 тысяч экземпляров. Модель Tank 400, представлена в начале 2025 года, была продана тиражом свыше 2,2 тысячи машин. Флагманская модель Tank 700 за время продаж привлекла более 1,6 тысячи российских покупателей.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

Источник:  пресс-служба Tank
08.01.2026 
0