В России появились экстремальные американские внедорожники: известны цены

31 декабря
31 декабря
31 декабря
В России появились экстремальные пикапы Ford Ranger Raptor 2025 года выпуска. Эти автомобили уже доступны у дилеров, стоимость начинается от 10 миллионов рублей.

Под заказ цена варьируется от 8,02 до 8,1 миллиона рублей. Для сравнения, год назад менее мощные модели Ford Ranger Raptor продавались почти за 12 миллионов рублей.

Новые пикапы поколения T6.2 оснащены бензиновым двигателем V6 EcoBoost объёмом 3,0 литра с мощностью 397 лошадиных сил. К двигателю подключён 10-ступенчатый автомат SelectShift, а автомобиль укомплектован системой полного привода с блокировкой обоих мостов.

Особенностью модели Raptor служит подвеска Fox Racing с амортизаторами Live Valve, позволяющая уверенно и быстро передвигаться по сложному бездорожью.

Внешний вид модели выделяется агрессивным обвесом, расширенными арками колес, защитными бамперами и крупными колёсами. В интерьере установлены кожаные сиденья-ковши, двухзонный климат-контроль, цифровая панель приборов и аудиосистема высокого класса Bang & Olufsen. Среди оборудования также комплекс электронных помощников Ford Co-Pilot 360, адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора.

Источник:  SpeedMe
Лежнин Роман
Фото:Ford
31.12.2025 
Фото:Ford
