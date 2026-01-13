Новый универсал Volkswagen Passat — сколько он будет стоить в РФ?

Новое поколение Volkswagen Passat — большой универсал на базе Skoda Superb

В то время как в РФ девятое поколение Volkswagen Passat представлено «параллельными» седанами китайской сборки, в Европе традиционно ценятся универсалы, особенно с дизельными и гибридными силовыми установками.

Про эти машины у нас известно мало, а ведь они вполне могли бы получить неплохой спрос. Хотя теперь Пассат – более нишевый продукт, чем во времена своего расцвета 30 лет назад, девятой генерации есть что предложить владельцу. Интересно, что нынешний Volkswagen Passat разрабатывался не на базе Audi A4, как бывало в прежние времена, а на базе Skoda Superb – обе машины проектировались параллельно, и Skoda фактически возглавляла проект.

Второй необычный момент связан именно с универсалами: их делают не в Германии, как можно было бы предположить, а в Словакии – собственно, там же, где и соплатформенный Superb. К слову, последний в Европе имеет очень хорошие отзывы.

К нам евроуниверсалы пока не везут, а седаны из КНР с 2-литровым турбомотором на 220 л.с. в паре с DSG в 2025 году появились в РФ по цене 5,1-5,5 млн рублей. Учитывая, что обычно универсалы на несколько процентов дороже аналогичных седанов, можно предположить, что у нас цена двухобъемных «европеек» (с единственным «доутильным» вариантом движка – 1,5 eTSI на 148 л.с.) составляли бы минимум 5,3-5,7 млн рублей. Как думаете, зашли бы у нас такие машины?

«За рулем» можно читать в ВКонтакте