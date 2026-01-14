#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Максим Соколов
14 января
Сколько машин АВТОВАЗ способен выпускать в год: ответ главы компании
Глава АВТОВАЗа Соколов заявил о возможности...
«Автотор» ответил на вопрос о получении сертификатов на BMW в РФ
14 января
«Автотор» ответил на вопрос о получении сертификатов на BMW в РФ
«Автотор» прокомментировал получение ОТТС...
Зимняя омывайка на нуле: что залить в бачок, чтобы не повредить автомобиль
14 января
Зимняя омывайка на нуле: что залить в бачок, чтобы не повредить автомобиль
Автоэксперт Петров: в экстренных случаях...

Сколько машин АВТОВАЗ способен выпускать в год: ответ главы компании

Глава АВТОВАЗа Соколов заявил о возможности выпускать 650 тысяч Lada в год

АВТОВАЗ способен выпускать до 600–650 тыс. автомобилей Lada в год, но сейчас такое количество не требуется рынку, заявил глава компании Максим Соколов на пресс-конференции 14 января.

Рекомендуем
224 л. с., автомат, рама, пружинная подвеска— новый внедорожник нашей сборки

Он сообщил, что в 2026 году планируется производство около 400 тыс. машин на заводах в Тольятти, Ижевске, Санкт-Петербурге и Чечне. Это на четверть больше, чем ожидается в 2025 году. Компания ориентируется не на максимальные мощности, а на потребности рынка. Максим Соколов отметил, что авторынок России в 2026 году вырастет незначительно и составит примерно 1,5 млн автомобилей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Влияние на объемы продаж в текущем году будет оказывать макроэкономическая ситуация, курс рубля, уровень ключевой ставки и условия кредитования, подчеркнул глава АВТОВАЗа.

Экспорт автомобилей тоже растет. В 2025 году компания отправила за рубеж 20,7 тыс. машин, что составило 6% от общего объема выпуска. В 2026 году объем экспорта планируется увеличить до 30 тыс. автомобилей.

АВТОВАЗ завершил сертификацию Лад во Вьетнаме. Экспортные поставки уже идут в Абхазию, Египет, Ливию и Венесуэлу. Новые дилерские центры открылись в Белоруссии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Иране и Йемене. Компания также расширяет присутствие на рынках Венесуэлы, Ливии, Египта и Абхазии.

Ранее «За рулем» сообщал, что на Госуслугах теперь можно проверить машины такси.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
14.01.2026 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0