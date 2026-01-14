Сколько машин АВТОВАЗ способен выпускать в год: ответ главы компании

Глава АВТОВАЗа Соколов заявил о возможности выпускать 650 тысяч Lada в год

АВТОВАЗ способен выпускать до 600–650 тыс. автомобилей Lada в год, но сейчас такое количество не требуется рынку, заявил глава компании Максим Соколов на пресс-конференции 14 января.

Он сообщил, что в 2026 году планируется производство около 400 тыс. машин на заводах в Тольятти, Ижевске, Санкт-Петербурге и Чечне. Это на четверть больше, чем ожидается в 2025 году. Компания ориентируется не на максимальные мощности, а на потребности рынка. Максим Соколов отметил, что авторынок России в 2026 году вырастет незначительно и составит примерно 1,5 млн автомобилей.

Влияние на объемы продаж в текущем году будет оказывать макроэкономическая ситуация, курс рубля, уровень ключевой ставки и условия кредитования, подчеркнул глава АВТОВАЗа.

Экспорт автомобилей тоже растет. В 2025 году компания отправила за рубеж 20,7 тыс. машин, что составило 6% от общего объема выпуска. В 2026 году объем экспорта планируется увеличить до 30 тыс. автомобилей.

АВТОВАЗ завершил сертификацию Лад во Вьетнаме. Экспортные поставки уже идут в Абхазию, Египет, Ливию и Венесуэлу. Новые дилерские центры открылись в Белоруссии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Иране и Йемене. Компания также расширяет присутствие на рынках Венесуэлы, Ливии, Египта и Абхазии.

