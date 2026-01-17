Внедорожник Ceer из Саудовской Аравии — «зубило» как оно есть

Компания Ceer Motors вывела на тесты электровнедорожник с необычным дизайном

В России «зубилом» иногда в шутку называют автомобили «восьмого» вазовского семейства, но стартап Ceer Motors решил возвести все в абсолют.

Эта компания из Саудовской Аравии начала тесты прототипа собственной разработки на одном из европейских испытательных полигонов, и по первым же шпионским снимкам немецкая пресса окрестила машину метким словечком «клин». По предварительным данным, модель задумана как электрический внедорожник на оригинальной платформе. Технических подробностей пока нет, а вот дизайн – завораживает.

Огромное плоское лобовое стекло, полное отсутствие заднего, подъемные двери (их всего две) и, конечно, совершенно экстремальный силуэт — все это заставляет сомневаться, что машина станет серийной.

Тем не менее, по данным источника, выход первой модели Ceer на рынок запланирован на 2026 год. Серийное производство налаживают в Саудовской Аравии – под эти цели строится новый завод мощностью 240 тысяч машин в год. Надо понимать, что Ceer Motors – это СП государственного инвестфонда Саудовской Аравии и тайваньского электронного гиганта Foxconn. Компания лицензирует компоненты от BMW и сотрудничает с Rimac в области систем электропривода.

