Стартовали продажи нового туристического автобуса

Первый автобус новой модели Sollers SA6 отправился к клиенту в Москве

Компания «Соллерс» запустила продажи нового автобуса Sollers SA6 для туристических и экскурсионных маршрутов, а также для междугородних перевозок и использования в корпоративных автопарках.

У автобуса 9-метровый кузов типа монокок: все силовые элементы – с катафорезной обработкой, внешние панели – алюминий и пластик. Sollers SA6 оснащается дизелем 6,5 л с отдачей в 245 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой МКП. В стандартное оснащение включены ABS и ESC. Салон вмещает 35 пассажиров и оборудован креслами с откидными спинками, USB-портами, отопителем и кондиционером, светодиодным освещением.

Пресс-служба сообщает, что салон имеет хорошую шумоизоляцию, а для багажа предусмотрены отсеки общим объемом 3,3 куб.м.

В компании считают, что сочетание компактности, надежности и экономичности автобуса обеспечит эффективную работу на российских дорогах. Цена Sollers SA6 – от 12 700 000 рублей, а с учетом льготного лизинга – 10 700 000 рублей. Первая машина уже передана клиенту в Москве.

Отметим, что Sollers SA6 – это перелицованный и адаптированный к российскому рынку клон китайского автобуса Ankai A6 (бренд принадлежит JAC), впервые о запуске совместной сборки российские СМИ сообщали еще в 2024-м. Предполагалось, что будет и 330-сильная 12-метровая версия с салоном на 51 человека.

