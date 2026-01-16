Стартовали продажи нового туристического автобуса

Путешествия
Некогда на Серпуховском заводе сделали опытный образец универсала на базе «инвалидки» С-3Д, но в серию он не пошел. Логично попытаться сделать машинку чуть более практичной. В том числе и поставив нормальные, а не крохотные штатные колеса.
16 января
«Инвалидка»-универсал, ЗАЗ-пикап... — как в СССР делали небывалые машины
Как советские автомобилисты приспосабливали...

Компания «Соллерс» запустила продажи нового автобуса Sollers SA6 для туристических и экскурсионных маршрутов, а также для междугородних перевозок и использования в корпоративных автопарках.

У автобуса 9-метровый кузов типа монокок: все силовые элементы – с катафорезной обработкой, внешние панели – алюминий и пластик. Sollers SA6 оснащается дизелем 6,5 л с отдачей в 245 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой МКП. В стандартное оснащение включены ABS и ESC. Салон вмещает 35 пассажиров и оборудован креслами с откидными спинками, USB-портами, отопителем и кондиционером, светодиодным освещением.

Пресс-служба сообщает, что салон имеет хорошую шумоизоляцию, а для багажа предусмотрены отсеки общим объемом 3,3 куб.м.

В компании считают, что сочетание компактности, надежности и экономичности автобуса обеспечит эффективную работу на российских дорогах. Цена Sollers SA6 – от 12 700 000 рублей, а с учетом льготного лизинга – 10 700 000 рублей. Первая машина уже передана клиенту в Москве.

Отметим, что Sollers SA6 – это перелицованный и адаптированный к российскому рынку клон китайского автобуса Ankai A6 (бренд принадлежит JAC), впервые о запуске совместной сборки российские СМИ сообщали еще в 2024-м. Предполагалось, что будет и 330-сильная 12-метровая версия с салоном на 51 человека.

Иннокентий Кишкурно
16.01.2026 
