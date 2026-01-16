В Россию привезли популярную Skoda нового поколения: называем цены

В России в продажу вышла новая Skoda Superb за 6,05 млн рублей

В России начал продаваться седан Skoda Superb четвертого поколения. По информации дилера «Авто Премиум» из Санкт-Петербурга, цена автомобиля составляет 6,05 млн рублей. Машину привезли по схеме параллельного импорта.

Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем мощностью 265 л. с., роботизированной коробкой передач и полным приводом. В объявлении указано, что это версия Superb в европейской комплектации.

В комплектацию седана входят подогрев и вентиляция всех кресел, многозонный климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора и различные электронные ассистенты водителя. Также в автомобиле установлена мультимедийная система с большим экраном и голосовым управлением.

Обычно на российском рынке продаются Skoda Superb третьего поколения с рестайлингом, которые поставляются из Китая. Европейские машины четвертого поколения представляют редкость на отечественном рынке.

Варианты с китайского рынка существенно дешевле – новый Superb 2025 года там стоит от 3,2 млн рублей. Однако у этих машин мотор объемом 1,4 литра мощностью 150 л. с. и передний привод.

Skoda представила Superb четвертого поколения для Европы осенью 2023 года. Производство модели налажено на заводе в Словакии, где также делают Volkswagen Passat.

Автомобиль построен на платформе MQB Evo. Для данной модели впервые появилась опционная адаптивная подвеска. Внешне новинка выделяется радиаторной решеткой с вертикальными планками, рельефным капотом, новыми воздухозаборниками, фарами с несколькими диодными элементами и L-образными задними фонарями.

