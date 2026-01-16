Моторное масло густеет в мороз: чем это грозит

Эксперт Тимашов назвал три причины загустения моторного масла зимой

Зимой у многих автомобилистов возникает проблема с тем, что масло в двигателе становится более густым. Об этом рассказал заместитель генерального директора группы компаний «Автодом» Роман Тимашов.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, заместитель генерального директора группы компаний «Автодом»:

– При низкой температуре вязкость моторного масла увеличивается, а его прокачиваемость снижается. Это связано с изменениями свойств масла в зависимости от температуры. Некоторые автовладельцы заливают в моторы масла, не соответствующие климатическим условиям или не рекомендованные производителем. Сильно загрязненное масло также быстро густеет на морозе.

Опасность густого масла в том, что оно плохо доставляется к поверхностям трения или может полностью терять свои свойства. В таких условиях происходит сухое трение, что усиливает износ цилиндров, поршней с кольцами, распредвала и других механизмов, зависящих от давления масла.

В случае сильного загустения масла стартер может не провернуть коленчатый вал, и двигатель не запустится. Повышенное давление густого масла способно повредить сальники и прокладки, которые становятся менее эластичными из-за холода. Все это может привести к быстрой поломке двигателя, предупредил Роман Тимашов.

