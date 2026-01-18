На российском рынке найдена надежная семейная Тойота всего за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях подержанной Toyota Verso

На российском рынке не так много качественных автомобилей для большой семьи.

Однако с приходом параллельного импорта ситуация изменилась. Теперь мы можем приобрести модели, ранее не представленные официально. Причем поставляются автомобили таких брендов, как Toyota, которая уже зарекомендовала себя на нашем рынке.

Можно ли приобрести добротную семейную Тойоту в России за полтора миллиона рублей? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел такой вариант и рассказал о его преимуществах и недостатках.

Toyota Verso

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Стоит на шасси «одиннадцатой» Короллы и во многом с ней схожа. Официально продавали до 2016 года, но попадаются и более юные машины.

Большинство – с мотором 1.8 (147 л. с.) и вариатором, где оба агрегата наделены некоторыми слабостями. Вариатор, впрочем, нередко держится свыше 200 тысяч км.

Рациональнее всё же рассматривать версии с «механикой». C ней сочетается младший атмосферник 1.6 (132 л. с.) – долгоиграющий и вполне благополучный, если своевременно решать проблемы с водяной помпой. Встречаются также машины из Европы с дизелем серии N47 1.6 от BMW, который не впечатляет ни надежностью, ни ресурсом.

Как и у Короллы, кузов не лучшим образом противостоит коррозии. Зимой регулярно примерзают замки, приводы зеркал и стекол. Больше посетовать не на что, кроме различных проявлений бюджетности в материалах салона и общем оснащении.

Интерьер Toyota Verso

Еще несколько добротных семейных автомобилей из параллельного импорта ждут вас в нашем новом материале.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках