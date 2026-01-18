#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)
18 января
Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)
Прогулка семьи кабанов вдоль трассы в Раменском...
Купава-273140
18 января
В Белоруссии представили комфортный автодом с «душевными» опциями
Минский автозавод и МАЗ-Купава представили...
Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V
18 января
Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V
Honda Base Station — это прототип...

На российском рынке найдена надежная семейная Тойота всего за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях подержанной Toyota Verso

На российском рынке не так много качественных автомобилей для большой семьи.

Рекомендуем
Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

Однако с приходом параллельного импорта ситуация изменилась. Теперь мы можем приобрести модели, ранее не представленные официально. Причем поставляются автомобили таких брендов, как Toyota, которая уже зарекомендовала себя на нашем рынке.

Можно ли приобрести добротную семейную Тойоту в России за полтора миллиона рублей? Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел такой вариант и рассказал о его преимуществах и недостатках.

Toyota Verso
Toyota Verso
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Стоит на шасси «одиннадцатой» Короллы и во многом с ней схожа. Официально продавали до 2016 года, но попадаются и более юные машины.

Большинство – с мотором 1.8 (147 л. с.) и вариатором, где оба агрегата наделены некоторыми слабостями. Вариатор, впрочем, нередко держится свыше 200 тысяч км.

Рациональнее всё же рассматривать версии с «механикой». C ней сочетается младший атмосферник 1.6 (132 л. с.) – долгоиграющий и вполне благополучный, если своевременно решать проблемы с водяной помпой. Встречаются также машины из Европы с дизелем серии N47 1.6 от BMW, который не впечатляет ни надежностью, ни ресурсом.

Как и у Короллы, кузов не лучшим образом противостоит коррозии. Зимой регулярно примерзают замки, приводы зеркал и стекол. Больше посетовать не на что, кроме различных проявлений бюджетности в материалах салона и общем оснащении.

Интерьер Toyota Verso
  • Еще несколько добротных семейных автомобилей из параллельного импорта ждут вас в нашем новом материале.
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 32
18.01.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Verso

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв