Hyundai Creta за 750 тысяч рублей: каким был российский авторынок 10 лет назад

Автоэксперт Целиков рассказал, каким был авторынок РФ в 2016 году

Автоэксперт Сергей Целиков напомнил состояние автомобильного рынка и промышленности в России десять лет назад. В 2016 году производство автомобилей снизилось на 5%, а продажи новых легковых машин упали на 12%, составив 1,31 млн штук, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Крупнейший российский автопроизводитель АВТОВАЗ тогда сократил выпуск на 25%, до 265 тыс. автомобилей, включая модели Renault, Nissan и Datsun, доля которых составляла 35%. В Ижевске собрано еще 96 тыс. машин, рост сборки был связан с успешным запуском Lada Vesta в конце 2015 года.

Целиков отметил, что в 2016 году кроссовер Hyundai Creta стоил от 750 тыс. рублей, а версия с 2,0-литровым двигателем и автоматической коробкой передач – чуть более миллиона рублей. Эта модель быстро стала лидером среди кроссоверов и внедорожников и остается востребованной на вторичном рынке.

Юбилейный, миллионный автомобиль сошел с конвейера завода Volkswagen в Калуге в 2016 году.

Там выпускали Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid. В том же году на заводе Toyota в Санкт-Петербурге начался выпуск кроссовера RAV4, который ранее импортировали.

В 2016 году по продажам новых легковых машин лидировала LADA, на втором месте была Kia, на третьем – Hyundai. В пятерку самых продаваемых вошли также Renault и Toyota.

Самые продаваемые автомобили в России в 2016 году выглядели так:

Lada – 256 тыс. штук (-1,4%);

Kia – 149,6 тыс. штук (-8,5%);

Hyundai – 144 тыс. штук (-10,3%);

Renault – 116,8 тыс. штук (+2,1%);

Toyota – 94,3 тыс. штук (-2,8%);

Volkswagen – 75,8 тыс. штук (-5,3%);

Nissan – 70,5 тыс. штук (-22,5%);

Skoda – 55,4 тыс. штук (+0,7%);

Ford – 36,9 тыс . штук (+6,7%);

Mercedes-Benz – 35,7 тыс . штук (-11,7%).

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте