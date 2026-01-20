#
Hyundai Creta за 750 тысяч рублей: каким был российский авторынок 10 лет назад
20 января
Автоэксперт Целиков рассказал, каким был...
Куда попадает ваша жалоба после того, как вы направили ее через ГАИ
20 января
«За рулем» объяснил, как обрабатываются жалобы...
Ford Grand C-Max
20 января
7-местный минивэн с фокусовскими генами, стойкостью к ржавчине и ценником до 1,5 млн
Эксперт Сергей Зиновьев объяснил, чем хорош...

Hyundai Creta за 750 тысяч рублей: каким был российский авторынок 10 лет назад

Автоэксперт Целиков рассказал, каким был авторынок РФ в 2016 году

Автоэксперт Сергей Целиков напомнил состояние автомобильного рынка и промышленности в России десять лет назад. В 2016 году производство автомобилей снизилось на 5%, а продажи новых легковых машин упали на 12%, составив 1,31 млн штук, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Крупнейший российский автопроизводитель АВТОВАЗ тогда сократил выпуск на 25%, до 265 тыс. автомобилей, включая модели Renault, Nissan и Datsun, доля которых составляла 35%. В Ижевске собрано еще 96 тыс. машин, рост сборки был связан с успешным запуском Lada Vesta в конце 2015 года.

Целиков отметил, что в 2016 году кроссовер Hyundai Creta стоил от 750 тыс. рублей, а версия с 2,0-литровым двигателем и автоматической коробкой передач – чуть более миллиона рублей. Эта модель быстро стала лидером среди кроссоверов и внедорожников и остается востребованной на вторичном рынке.

Юбилейный, миллионный автомобиль сошел с конвейера завода Volkswagen в Калуге в 2016 году.

Там выпускали Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid. В том же году на заводе Toyota в Санкт-Петербурге начался выпуск кроссовера RAV4, который ранее импортировали.

В 2016 году по продажам новых легковых машин лидировала LADA, на втором месте была Kia, на третьем – Hyundai. В пятерку самых продаваемых вошли также Renault и Toyota.

Самые продаваемые автомобили в России в 2016 году выглядели так:

  • Lada – 256 тыс. штук (-1,4%);
  • Kia – 149,6 тыс. штук (-8,5%);
  • Hyundai – 144 тыс. штук (-10,3%);
  • Renault – 116,8 тыс. штук (+2,1%);
  • Toyota – 94,3 тыс. штук (-2,8%);
  • Volkswagen – 75,8 тыс. штук (-5,3%);
  • Nissan – 70,5 тыс. штук (-22,5%);
  • Skoda – 55,4 тыс. штук (+0,7%);
  • Ford – 36,9 тыс. штук (+6,7%);
  • Mercedes-Benz – 35,7 тыс. штук (-11,7%).

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
20.01.2026 
