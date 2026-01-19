Цена 7-местного минивэна производства России изменилась: сколько он стоит теперь

Минивэн Sollers SP7 подорожал в России на 85 тысяч рублей

Российский минивэн Sollers SP7, выпускаемый на заводе «Соллерс» в Елабуге, подорожал. Цена единственного варианта комплектации увеличилась на 1,7%, что составляет 85 тысяч рублей.

Теперь стоимость модели составляет 5 075 000 рублей, раньше она стоила 4 990 000 рублей с начала продаж в конце ноября. Sollers SP7 – это местная версия китайского JAC Refine RF8. Автомобиль предлагается только в одной семиместной комплектации.

В нее входят восемь подушек безопасности, система экстренного торможения, контроль мертвых зон с индикацией в зеркалах, камера кругового обзора, функция мониторинга усталости водителя и датчики давления в шинах.

Sollers SP7

Мультимедийная система SP7 включает цифровую панель приборов диагональю 12,3 дюйма, сенсорный экран мультимедиа такого же размера, аудиосистему из 12 динамиков, беспроводную зарядку для смартфона, а также USB и Type-C разъемы.

Интерьер Sollers SP7

Под капотом стоит 2,0-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 237 лошадиных сил, который отвечает нормам Евро-6. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым классическим автоматом, привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

