Гибриды установили рекорд продаж в России: самые популярные марки

Эксперт Целиков: За год рынок подключаемых гибридов (PHEV) вырос в РФ на 9%

В 2025 году в России был установлен исторический рекорд по продажам гибридных автомобилей с подзарядкой (PHEV). По информации Сергея Целикова, главы «Автостата», было продано 44,8 тыс. таких машин, что на 9% выше показателей 2024 года. Гибриды заняли 3,4% общего автомобильного рынка.

Три четверти проданных гибридов в России были произведены в Китае. Лидирующим брендом стала компания Lixiang, хотя единственная из топ-10 показала снижение продаж. Было реализовано свыше 13 тыс. гибридных моделей Lixiang, что на 44% меньше по сравнению с прошлым годом.

Марка Geely продемонстрировала резкий рост продаж на 510% благодаря выходу гибридного кроссовера EX5 EM-i на российский рынок. Ранее эта компания не предлагала PHEV в стране.

Geely EX5 EM-i
Geely EX5 EM-i

Еще больший прирост, в 625%, показала марка Lynk&Co, принадлежащая также Geely. Продажи гибридных моделей Evolute выросли на 374%. Основная часть роста произошла в последние три месяца 2025 года перед изменением правил расчета утилизационного сбора.

Перспективы рынка гибридов остаются неясными из-за новых требований. Сергей Целиков отметил, что рекордные показатели четвертого квартала – от 6 до 7 тысяч проданных машин в месяц – могут долго не повторяться.

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
20.01.2026 
Фото:freepik / senivpetro
