Рынок встряхнуло: закрылся каждый четвертый китайский автосалон в России

Дилерские сети в 2025 году перестроились: лидируют российские и корейские марки

Согласно совместному исследованию «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю», общее число дилерских центров в РФ сократилось на 85 точек, но главные изменения коснулись китайского сегмента.

Здесь количество шоурумов упало на 184, а на 459 открытий пришлось 643 закрытия. В итоге проникновение китайских брендов в сеть снизилось с 67% до 64%. По сути, каждый четвертый салон, представлявший марки из Поднебесной, либо прекратил работу, либо сменил вывеску.

Основной причиной стали низкие продажи, которые не позволили дилерам выполнить планы и заставили искать более устойчивые варианты.

В условиях турбулентности инвесторы стали активнее вкладываться в новые российские, белорусские и южнокорейские марки. Лидером по открытиям в 2025 году стала отечественная Solaris, привлекшая 55 новых партнеров.

Вплотную к ней подошел единственный официальный корейский бренд KGM, заключивший 54 франшизы. В тройку вошли и электрокары Li Auto, хотя их рост замедлился из-за подорожания. Популярность также набирали Haval, Chery (активно переформатируемая в Tenet) и белорусский Belgee.

При этом общее лидерство по числу торговых точек сохранила Chery (216 салонов), следом идут Geely (213) и Changan (200). Антирейтинг по закрытиям возглавили BAIC, Bestune и JAC.

Эксперты отмечают, что лишь немногие китайские бренды обеспечивали дилерам продажи выше порога безубыточности. В среднем только салоны Haval City, Chery/Tenet и Geely выдавали 40-70 машин в месяц, остальные были вынуждены работать в мультибрендовых форматах, чтобы обеспечить минимум одну сделку в день, отметили эксперты.

В 2026 году продолжится процесс «русификации» брендов, когда китайские модели получают российские имена, а количество открытий и закрытий вновь будет исчисляться сотнями.

