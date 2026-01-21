#
«Китайцы» теряют рынок: какие машины теперь покупают россияне

Сергей Целиков: Любовь к «китайцам» прошла, растет популярность Toyota и BMW

По итогам 2025 года в России было продано 513,7 тыс. новых автомобилей китайского производства, что на 40% меньше, чем годом ранее.

Лидером по продажам новых авто китайских брендов стала Geely с результатом 93,3 тыс. машин, что на 27% меньше, чем за предыдущий год. На втором месте находится Changan с 66,1 тыс автомобилей (-38%), третье место заняла Chery, продажи которой сократились на 74%, до 38,7 тыс. машин.

Основные игроки рынка также включают Haval (29,2 тыс., −59%), Omoda (27,9 тыс., −44%), Toyota (23,6 тыс., +86%), Jetour (23,5 тыс., −33%) и GAC (21,3 тыс., +6%).

Продажи брендов Exeed, Jaecoo и Tank заметно снизились. Несмотря на общее падение рынка, некоторые марки показали рост: Toyota увеличила продажи на 86%, Volkswagen – на 80%, Mazda – на 71%, BMW – на 485%, Skoda – на 65%. Также небольшой рост зафиксирован у Hongqi, Knewstar и GAC.

Стоит отметить, что положительная динамика касалась, в основном, глобальных брендов. Исключением стала Kia, продажи которой упали на 18% по сравнению с прошлым годом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
21.01.2026 
