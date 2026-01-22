Обновленный Mercedes-Benz S-класса порадует новыми технологиями и дизайном

Глава Mercedes-Benz Каллениус рассказал о рестайлинге S-класса и новых двигателях

Уже 29 января компания представит обновленный Mercedes-Benz S-класса. Глава фирмы Ола Каллениус раскрыл некоторые детали новинки перед премьерой.

Более половины деталей автомобиля обновлены или заменены. В процессе рестайлинга изменили свыше 2700 компонентов.

Изменения в дизайне автомобиля

Радиаторная решетка станет на 20% больше, а фары получат светодиодные ходовые огни в форме звезды. Вернется и фирменная эмблема Mercedes-Benz на капоте.

В салоне улучшены задние сиденья, которые Каллениус назвал лучшими в классе. Обновленная пневмоподвеска Airmatic повысит комфорт поездок.

Новые технологии в модели

S-класс станет первым автомобилем марки с новой операционной системой MB. OS. Обновленная система голосового помощника позволит уменьшить число физических кнопок, хотя часть из них останется.

Глава компании отметил, что привычные двигатели для S-класса сохранятся. Для новой версии разработали новый V8, а также часть модификаций получит двигатель V12.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.