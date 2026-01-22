#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сменился лидер: названы самые продаваемые пикапы в России
22 января
Сменился лидер: названы самые продаваемые пикапы в России
«Автостат»: продажи новых пикапов в РФ в 2025...
Интерьер Skoda Kamiq
22 января
Хорошо знакомый кроссовер с надежным мотором снова в продаже: цены
В РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq...
Jaecoo EJ6
22 января
В России начали продавать новый брутальный кроссовер: называем цены
В РФ начались продажи кроссовера Jaecoo EJ6 по...

Обновленный Mercedes-Benz S-класса порадует новыми технологиями и дизайном

Глава Mercedes-Benz Каллениус рассказал о рестайлинге S-класса и новых двигателях

Уже 29 января компания представит обновленный Mercedes-Benz S-класса. Глава фирмы Ола Каллениус раскрыл некоторые детали новинки перед премьерой.

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Более половины деталей автомобиля обновлены или заменены. В процессе рестайлинга изменили свыше 2700 компонентов.

Изменения в дизайне автомобиля

Радиаторная решетка станет на 20% больше, а фары получат светодиодные ходовые огни в форме звезды. Вернется и фирменная эмблема Mercedes-Benz на капоте.

В салоне улучшены задние сиденья, которые Каллениус назвал лучшими в классе. Обновленная пневмоподвеска Airmatic повысит комфорт поездок.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Новые технологии в модели

S-класс станет первым автомобилем марки с новой операционной системой MB. OS. Обновленная система голосового помощника позволит уменьшить число физических кнопок, хотя часть из них останется.

Глава компании отметил, что привычные двигатели для S-класса сохранятся. Для новой версии разработали новый V8, а также часть модификаций получит двигатель V12.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 18
22.01.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz S-класса

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв