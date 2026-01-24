Грозит неприятностями: что делать при утере водительских прав

Юрист Семеновский: утеря водительских прав грозит мошеннической схемой

Утеря водительских прав в России не повлечет за собой штраф, в отличие от потери паспорта. Однако такой документ нельзя терять легкомысленно, ведь его исчезновение может стать поводом для мошенничества, а процесс восстановления связан с оплатой госпошлины, объясняет доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Чтобы избежать использования водительского удостоверения злоумышленниками, первым делом нужно обратиться в ближайшее отделение полиции и подать заявление о потере документа. Это поможет снять ответственность с владельца, если кто-то решит использовать права незаконно, предупреждает эксперт.

Затем следует обратиться в ГИБДД, МФЦ или оформить заявку через сайт «Госуслуги». Нужно будет заполнить заявление о выдаче новых прав или восстановлении старых, если их срок действия не истек. Кроме паспорта, придется предоставить чек об оплате госпошлины и справку № 003-В/у, подтверждающую прохождение нового медицинского осмотра.

Оплата восстановления обойдётся в 4 тысячи рублей, а международное удостоверение стоит 3,2 тысячи. Семеновский добавил, что в будущем планируется выпуск пластиковых прав с чипом, стоимость которых составит 6 тысяч рублей.

Зависимо от способа подачи заявления время ожидания разное. При личном обращении в ГИБДД процедура займет несколько часов. На оформление через портал госуслуг уйдет до трех суток, а при обращении через МФЦ – до 15 дней. В период восстановления водительской карточки управлять транспортом запрещено, иначе грозит штраф в 500 рублей, подчеркнул специалист.

