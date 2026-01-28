В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen: последствия

Эксперт Целиков: Если бывший Volkswagen выгорел, Tenet приостановит продажи

На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге вспыхнул пожар, который охватил площадь более 4 тысяч квадратных метров и повредил цех по утилизации пенопласта, где ранее собирали машины российского бренда Tenet и Chery. В результате инцидента пострадали три человека, а сотрудники завода были эвакуированы силами предприятия, сообщило РИА Новости.

Производственная площадка, на которой происходит сборка автомобилей под брендами Tenet и Chery, оказалась под серьезной угрозой из-за возгорания. Эксперты предупреждают, что в случае полного выхода завода из строя выпущенные остатки машин станут главным ресурсом для дилеров и брендов, а новые партии на некоторое время придется приостановить.

Прокуратура начала проверку по факту возгорания.

Генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что если производство полностью прекратится, быстро компенсировать выпавшие объемы будет проблематично. Китайский концерн Chery давно сосредоточился на продажах через российский бренд Tenet, поэтому заменять модели друг другом не получится. Кроме того, запасы уже собранных автомобилей Tenet, недавно начавших выходить на рынок, обычно обеспечивают продажи максимум на пару месяцев.

В холдинге АГР, который владеет производственными мощностями, есть заводы в Санкт-Петербурге – бывшие предприятия Hyundai и General Motors. Но в первом сейчас собирают Solaris и GAC, а второй только готовится к выпуску новых моделей Chery. Быстро перестроить их на производство Tenet, по мнению Целикова, вряд ли удастся.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что сейчас Chery практически не поставляет свои автомобили в Россию напрямую. Китайская компания Defetoo, ответственная за поставку машинокомплектов для Tenet, не получала необходимых сертификатов для китайских моделей. Соответственно, все автомобили Tenet сертифицированы исключительно для сборки на российском заводе АГР. Моржаретто подчеркнул, что пока преждевременно оценивать масштаб ущерба от пожара, поскольку нет точных данных о возможных повреждениях.

