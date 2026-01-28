Этот мощный «японец» отбуксировал морской контейнер

В Казахстане Toyota Alphard использовали для буксировки морского контейнера

В социальных сетях Казахстана привлекло внимание видео, где японский минивэн тянет Toyota Alphard огромный трехосный прицеп, на котором установлен 40-футовый контейнер длиной более 12 метров.

Все это происходит в городе Шымкент, а автор ролика с иронией отмечает, что «шымкентцы любую вещь используют по максимуму».

Стоит подчеркнуть, что такой автопоезд на обычных дорогах, скорее всего, нарушает правила перевозки грузов. За это положен штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП).

С 1 января 2026 года размер одного МРП составит 4325 тенге, следовательно, сумма штрафа превысит 21 тысячу тенге (около 3300 рублей). Полиция, скорее всего, разыщет водителя этого минивэна марки Тойота, чтобы применить меры воздействия.

