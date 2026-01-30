Запретная черта: как безобидные маневры на дороге грозят водителям потерей прав

За обгон под временный знак «Обгон запрещен» грозит штраф до 7500 рублей

Многие уверены, что лишиться водительского удостоверения можно лишь за грубые нарушения, но иногда к суровым санкциям приводят, казалось бы, рядовые действия в специфических условиях.

Например, правила требуют от водителя в условиях недостаточной видимости – тумана, ливня или снегопада, когда обзор меньше 300 метров, – отказаться от обгона и остановки. Нарушение этого требования грозит лишением прав на срок до полугода, хотя точно измерить эти метры в реальной дорожной обстановке практически невозможно.

Еще один коварный момент – игнорирование временных знаков, особенно на участках ремонтных работ. Некоторые водители надеются, что камеры их не фиксируют, однако за серьезное превышение скорости или обгон под временный знак «Запрещено» можно не только получить крупный штраф, но и остаться без прав. Также под запретом в таких условиях оказываются развороты, если видимость в любом направлении падает ниже 100 метров.

Отдельная ловушка – тюнинг. Если внесение изменений в конструкцию автомобиля не было должным образом узаконено, это может обернуться проблемами.

Кроме того, непредоставление преимущества спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками и сиреной может повлечь не только штраф до 7,5 тыс. рублей, но и лишение удостоверения, если постановление выписал инспектор.

Стоит помнить и о повторных нарушениях: за второй за год проезд на красный свет, серьезное превышение скорости или выезд на встречную полосу санкции резко ужесточаются, вплоть до потери прав на год.

