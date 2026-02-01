#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сэкономить не получится: названы недостатки установки ГБО
4 февраля
Сэкономить не получится: названы недостатки установки ГБО
«Автодом» перечислил семь минусов владения...
В России могут начать производство разных моделей BMW
4 февраля
В России могут начать производство разных моделей BMW
Эксперт Чернов: На заводе «Автотор» могут...
Конфискация «блатных» автомобильных номеров в России: что об этом известно
4 февраля
Конфискация «блатных» автомобильных номеров в России: что об этом известно
В ГАИ ответили на сообщения об изъятии...

Стало известно, когда новый российский кроссовер появится в продаже

Кроссовер Tenet T9 может выйти на российский рынок в мае

Российский рынок уже готовится к появлению кроссовера Tenet T9 отечественной сборки, который планируют запустить в продажу в мае 2026 года. Об этом стало известно 30 января из Telegram-канала «Китайские автомобили» на основе данных от инсайдера из дилерских кругов.

Tenet T9
Tenet T9

Рекомендуем
Как освободить примерзшие колодки?

Сначала на рынке предложат семиместный вариант автомобиля Tenet T9, а через какое-то время ожидается старт продаж пятиместной модификации. Это позволит покупателям выбрать наиболее подходящую комплектацию.

Параллельно с этим инсайдер также рассказал о новой версии текущего топового кроссовера марки – Tenet T8. В ближайшем будущем появится более доступная переднеприводная версия, тогда как сейчас автомобиль доступен исключительно с полным приводом.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Презентация модели Tenet T9 прошла в Москве 27 января. Представители компании подтвердили, что сборка машины стартует на калужском заводе в первой половине года. С момента появления на рынке в сентябре и до конца 2025 года марка успела реализовать 33,5 тысячи автомобилей, к концу декабря заняв место среди трех лидеров на отечественном авторынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Telegram-канал «Китайские автомобили»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Максим Кадков / ЗР
Количество просмотров 262
01.02.2026 
Фото:Максим Кадков / ЗР
Поделиться:
Оцените материал:
0