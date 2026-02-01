Стало известно, когда новый российский кроссовер появится в продаже

Кроссовер Tenet T9 может выйти на российский рынок в мае

Российский рынок уже готовится к появлению кроссовера Tenet T9 отечественной сборки, который планируют запустить в продажу в мае 2026 года. Об этом стало известно 30 января из Telegram-канала «Китайские автомобили» на основе данных от инсайдера из дилерских кругов.

Tenet T9

Сначала на рынке предложат семиместный вариант автомобиля Tenet T9, а через какое-то время ожидается старт продаж пятиместной модификации. Это позволит покупателям выбрать наиболее подходящую комплектацию.

Параллельно с этим инсайдер также рассказал о новой версии текущего топового кроссовера марки – Tenet T8. В ближайшем будущем появится более доступная переднеприводная версия, тогда как сейчас автомобиль доступен исключительно с полным приводом.

Презентация модели Tenet T9 прошла в Москве 27 января. Представители компании подтвердили, что сборка машины стартует на калужском заводе в первой половине года. С момента появления на рынке в сентябре и до конца 2025 года марка успела реализовать 33,5 тысячи автомобилей, к концу декабря заняв место среди трех лидеров на отечественном авторынке.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

