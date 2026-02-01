#
Хорошо известный японский кроссовер вернулся в Россию с приятной ценой

В РФ возобновлены продажи кроссоверов Mitsubishi ASX с ценами от 2,14 млн рублей

На российском рынке появилась интересная альтернатива китайским кроссоверам – некогда хорошо известный Mitsubishi ASX, который официально продавался с 2010 по 2022 год. Сегодня заказные машины под льготный утильсбор можно приобрести по весьма привлекательным ценам, начиная примерно с 2 140 000 рублей.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Для сравнения, минимальная стоимость базового Chery Tiggo 4 с турбодвигателем на 147 сил начинается от 2 265 000 рублей. Changan CS35 Plus 2024 модельного года дилеры оценивают минимум в 2 649 900 рублей, а среди моделей Geely самый доступный – Cityray – стоит от 2 849 990 рублей.

В Санкт-Петербурге частник предлагает новый Mitsubishi ASX с полным приводом и максимумом опций за 2 140 000 рублей. В комплектации заявлены кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, запуск кнопкой, подогрев передних сидений, премиум-акустика с сабвуфером, задние парктроники и литые 18-дюймовые диски. Машина оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем на 150 л.с. и бесступенчатым вариатором.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
В Омске кроссовер с передним приводом Basic можно заказать за 2 251 800 рублей. Там же доступны и другие версии – Medium Line с разным приводом, а также топовые комплектации Highline и Prime Edition с полным приводом. В других городах цены варьируются: в Ставрополе – от 2,3 миллиона, в Новосибирске – от 2,43 миллиона, Владивостоке – от 2,45 миллиона, Воронеже – от 2,49 миллиона, Тюмени – от 2,75 миллиона, в Омске – почти 2,8 миллиона рублей.

Ассортимент из наличия представлен более чем десятком машин в разных регионах. В Москве кроссоверы в средней комплектации с полным приводом реализуют за 2,65 миллиона, а в Тюмени цены на переднеприводные модели начинаются от 3,08 миллиона рублей. Также есть предложения по 3,45 миллиона в Москве, 3,6 миллиона в Краснодаре, 3,85 миллиона в Иркутске и до 4 миллионов за Black Edition в Екатеринбурге.

Источник:  Автоновости дня
Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+15