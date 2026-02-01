Хорошо известный японский кроссовер вернулся в Россию с приятной ценой

В РФ возобновлены продажи кроссоверов Mitsubishi ASX с ценами от 2,14 млн рублей

На российском рынке появилась интересная альтернатива китайским кроссоверам – некогда хорошо известный Mitsubishi ASX, который официально продавался с 2010 по 2022 год. Сегодня заказные машины под льготный утильсбор можно приобрести по весьма привлекательным ценам, начиная примерно с 2 140 000 рублей.

Для сравнения, минимальная стоимость базового Chery Tiggo 4 с турбодвигателем на 147 сил начинается от 2 265 000 рублей. Changan CS35 Plus 2024 модельного года дилеры оценивают минимум в 2 649 900 рублей, а среди моделей Geely самый доступный – Cityray – стоит от 2 849 990 рублей.

В Санкт-Петербурге частник предлагает новый Mitsubishi ASX с полным приводом и максимумом опций за 2 140 000 рублей. В комплектации заявлены кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, запуск кнопкой, подогрев передних сидений, премиум-акустика с сабвуфером, задние парктроники и литые 18-дюймовые диски. Машина оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем на 150 л.с. и бесступенчатым вариатором.

В Омске кроссовер с передним приводом Basic можно заказать за 2 251 800 рублей. Там же доступны и другие версии – Medium Line с разным приводом, а также топовые комплектации Highline и Prime Edition с полным приводом. В других городах цены варьируются: в Ставрополе – от 2,3 миллиона, в Новосибирске – от 2,43 миллиона, Владивостоке – от 2,45 миллиона, Воронеже – от 2,49 миллиона, Тюмени – от 2,75 миллиона, в Омске – почти 2,8 миллиона рублей.

Ассортимент из наличия представлен более чем десятком машин в разных регионах. В Москве кроссоверы в средней комплектации с полным приводом реализуют за 2,65 миллиона, а в Тюмени цены на переднеприводные модели начинаются от 3,08 миллиона рублей. Также есть предложения по 3,45 миллиона в Москве, 3,6 миллиона в Краснодаре, 3,85 миллиона в Иркутске и до 4 миллионов за Black Edition в Екатеринбурге.

