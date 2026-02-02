#
Автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области

Человек пострадал при столкновении поезда и машины в Волгоградской области

Легковушка столкнулась с пассажирским поездом в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Бударино и Разъезд. Машина выехала на пути прямо перед поездом, направлявшимся из Москвы в Волгоград. Прокуратура начала проверку.

«Волгоградской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. <...> По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», – говорится в заявлении.
Из него следует, что ДТП никак не повлияло на движение пассажирских поездов на данном участке железной дороги.

Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Волгоградской области уточнило, что 38-летний водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован. Как выяснило ведомство, мужчина пытался пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.

Источник:  Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
Фото:Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры
