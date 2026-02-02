Названы самые надежные японские автомобили в 2026 году

Topspeed.com: Lexus ES 2017 года возглавил топ-10 самых надёжных премиум-седанов

Американский портал Topspeed. com представил рейтинг самых надежных премиальных седанов, основанный на тщательном изучении данных и отзывов владельцев. Лидером с почти максимальным результатом стал Lexus ES образца 2017 года, набравший 96 баллов из 100 возможных. По сути, владельцы считают эту модель близкой к совершенству, отмечая лишь редкие мелкие сбои в электронике или мультимедийной системе.

Вторую строчку с 93 баллами занял Lexus LS 2011 года. Его главным козырем называют чрезвычайно долговечный двигатель V8, да и общее качество сборки машины не вызывает нареканий. На третьем месте расположился свежий Lexus LC 2024 года, получивший 92 балла. Эксперты подчеркивают надёжность его силовых агрегатов и всей конструкции в целом, а заодно и сравнительно невысокие расходы на обслуживание – особенно на фоне прямых конкурентов.

Остальные позиции в топ-10 распределились следующим образом:

Lexus IS 2011 года – 90 баллов.

Lexus GS 2011 года – 90 баллов.

Acura RL 2008 года – 90 баллов.

Lexus CT 200h 2015 года – 88 баллов.

Acura ILX 2013 года – 87 баллов.

Lexus HS 250h 2010 года – 86 баллов.

Infiniti M35 2007 года – 86 баллов.



