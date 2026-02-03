Хотят вернуться: в JAC оценили перспективы возвращения глобальных автомарок в РФ

Виктор Нащанский из JAC: глобальные автобренды стремятся вернуться в Россию

Глобальные автобренды активно ищут способы возобновить работу на российском рынке, хотя путь назад окажется тернистым. Об этом заявил Виктор Нащанский, заместитель генерального директора российского офиса JAC. По его словам, многие компании, оставившие здесь свои представительства, чуть ли не каждый квартал корректируют бизнес-планы, пытаясь подстроиться под меняющиеся требования Минпромторга.

В реальности, однако, успешно вернуться смогут далеко не все. Нащанский убеждён, что по-настоящему встроиться в текущие реалии получается лишь у тех, кто сумеет наладить производство непосредственно в России. Всем остальным, кто будет рассчитывать на поставки готовых машин по каким-то иным схемам, придётся выходить на рынок с заоблачными ценами. А это, в свою очередь, не даст нужных объёмов продаж для полноценной и рентабельной работы.

Кстати, логика здесь простая: высокие цены оттолкнут массового покупателя. Поэтому, как полагает эксперт, первыми на российский рынок потянутся премиальные марки. Их клиентура традиционно меньше обращает внимание на конечную стоимость автомобиля.

Напомним, что весной 2022 года большинство зарубежных автопроизводителей из Европы, США, Японии и Кореи заморозили свои российские операции. Кто-то, как Toyota или Mazda, формально сохранил представительства, а другие, вроде Volkswagen, ушли полностью.

Что касается самого бренда JAC, то у него свои планы. Компания уже анонсировала, что в 2026 году представит в России как минимум две новинки. Одна из них – внедорожник JS9, который разработан на платформе пикапа Т9. Детали о второй модели станут известны позднее.

JAC JS9

