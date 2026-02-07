Китайский автомобиль: как не прогадать при покупке, зная цену перепродажи

#
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Китайские автомобили стремительно завоевали российский рынок, но на какую цену могут рассчитывать их владельцы при перепродаже?

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) опубликовало свежий отчет об остаточной стоимости легковых автомобилей по итогам четвертого квартала 2025 года, и оказалось, что за четыре года эксплуатации даже самые популярные китайские кроссоверы могут потерять от 40 до 55% своей первоначальной стоимости. (График можно посмотреть по ссылке).

Среди двух- и четырехлетних автомобилей, отображенных на графике, наибольшую стоимость в прошедшем квартале демонстрировал Geely Coolrey. Его средняя цена составила 2,0 млн рублей за двухлетнюю версию и 1,7 млн рублей за четырехлетнюю.

Владелец двухлетнего Geely Coolrey, продав его, мог купить новую аналогичную модель, добавив всего 27,38% от ее стоимости в 4-м квартале 2025 года.

Среди четырехлеток лучший показатель сохранности стоимости по отношению к цене нового авто показал Haval Jolion. При его продаже для приобретения новой машины требовалась доплата в размере 34,45% от цены новой модели в прошлом квартале.

Новый Chery Tiggo 7 Pro оценивается примерно в 2,6 млн рублей, однако через четыре года его цена падает до 1,6 млн рублей, что означает потерю около 39% стоимости.

Отдельного внимания заслуживает появление в исследовании данных по Jac J7. Аналитики отмечают, что за четыре года автомобиль потерял более 45% стоимости.

Цифры из отчета НАПИ – это не просто сухая статистика, а реальный ориентир для покупателей. Они наглядно показывают, что даже в сегменте доступных кроссоверов есть модели, которые через четыре года будут стоить почти в два раза меньше, а есть те, что сохранят более половины своей цены. Разница даже в 10% процентов сохраненной стоимости при переводе в рубли составляет сотни тысяч – сумму, которой достаточно для существенной доплаты за следующий автомобиль.

Алексеева Елена
07.02.2026 
