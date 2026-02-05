140 сил и 200 момента — подробности по Ниве с новым мотором

На внедорожники Niva Travel начали устанавливать мотор мощностью 140 л.с.

В Тольятти разработали более мощный вариант двигателя для внедорожника Niva Travel – напомним, после заводского обновления на модели применяется 1,8-литровый 8-клапанный двигатель ВАЗ-11184 с отдачей 90 л.с. и 153 Нм.

Рекомендуем Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в 2025 году

Компания RCI Service приводит такие ориентировочные показатели мотора после форсировки: 130-140 л.с. и 200-210 Нм. Главное изменение – установка 16-клапанной ГБЦ от двигателя 1.8 Evo (ВАЗ-21179), применяемого на Весте (122 л.с.) и ожидающегося на Весте Спорт (145 л.с.). У форсированной Нивы крутящий момент получается куда выше, чем у всех перечисленных вариантов, – за счет установки «низовых» распредвалов, отмечают в компании.

Помимо ГБЦ и распредвалов в комплект запчастей входит новая поршневая группа, впускная система Vesta 1.8 и кастомный выхлоп. При этом ЭБУ двигателя сохраняется штатным.

Рекомендуем АВТОВАЗ корректирует цены с нового года

Авторы проекта сообщают, что в результате доработок внедорожник получает более мощный и тяговитый двигатель, а вместе с ним – больше эластичности в городе и динамики на трассе при сохранении ресурса. Цена доработок «под ключ» составляет 300 тысяч рублей – сюда входит полный комплект компонентов и стоимость всех работ по сборке и обкатке.

В документах изменения никак не отображаются, сообщили «За рулем» в компании.

«За рулем» можно читать и в Телеграм