Россияне начали покупать дорогие автомобили: причины

В преддверии повышения утильсбора россияне активно интересовались иномарками стоимостью более 7 млн рублей. Стоит отметить, что в списке предпочтений появилось два новых китайских кроссовера, которые обошли Range Rover. По информации Авто. ру, с ноября 2025 года по конец января 2026 года спрос в премиальном сегменте увеличился почти втрое.

Это привело к увеличению доли авто стоимостью более 7 млн рублей на 2 п. п. – до 9%.

Лидирует среди дорогих иномарок Mercedes-Benz G-Class со средней стоимостью почти 35 млн рублей.

Далее следуют BMW X3 (8,1 млн рублей), Zeekr 9X (14,2 млн), Lynk & Co 900 (8 млн).

Занимавший второе место в октябре Range Rover, таким образом, опустился к концу января на пятую позицию. Цена в среднем по рынку – 28,2 млн рублей.

Сохранил свое место Porsche Cayenne со средней ценой 22,6 млн рублей. Далее расположились BMW X5 (16,6 млн рублей), Lixiang L7 (8,7 млн), Mercedes-Benz V-Class (17,9 млн), Lexus RX (10,1 млн рублей).

Mercedes-Benz G-Class
BMW X3
Zeekr 9X
Lynk & Co 900
Range Rover
Porsche Cayenne
BMW X5
Lixiang L7
Mercedes-Benz V-Class
Lexus RX
Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную раннюю Волгу с заводским автоматом продают в России.

07.02.2026 
