Гран-при
#
История премииНовинкиКроссоверыДоступные автоКитайский автопромКоммерческие автомобили
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Haval H7 — можно ли «рубиться» на реальном бездорожье?

Эксперт «За рулем» рассказал о внедорожных качествах кроссовера Haval H7

В Китае кроссовер Haval H7 считается преемником Dargo, но вообще практика одновременного присутствия на рынке машин двух поколений в Поднебесной широко применима и теперь в полной мере докатилась и до нас.

Рекомендуем
H7 и Dargo — зачем в России два почти одинаковых Haval

Внешне Haval H7 выглядит более дерзко, сохраняя общую брутальную направленность. Но нам более важны ключевые характеристики – и степень соответствия реального характера этой самой залихватской внешности. Как недавний дебютант российского авторынка и участник Гран-при «За рулем» справляется с бездорожьем, в рамках большого тест-драйва подробно рассказал эксперт Кирилл Милешкин.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В частности, он отметил, что диагональное вывешивание, особенно с активированной межколесной блокировкой, для H7 не выглядит значимой проблемой. А дорожный просвет в 200 мм и некрашеный нижний периметр кузова и вовсе делают его полноценным игроком на размытых грунтовках и ухабистых перелесках. Но все же слабое место – кстати, общее с Dargo – у нового кроссовера есть... Что за нюанс и насколько он значим? Смотрим в клипе!

Ну а если не посмотрели этот тест-драйв в момент его выхода – добро пожаловать в полную версию на VK Видео!

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4883
07.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
+1