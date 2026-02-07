Haval H7 — можно ли «рубиться» на реальном бездорожье?

Эксперт «За рулем» рассказал о внедорожных качествах кроссовера Haval H7

В Китае кроссовер Haval H7 считается преемником Dargo, но вообще практика одновременного присутствия на рынке машин двух поколений в Поднебесной широко применима и теперь в полной мере докатилась и до нас.

Внешне Haval H7 выглядит более дерзко, сохраняя общую брутальную направленность. Но нам более важны ключевые характеристики – и степень соответствия реального характера этой самой залихватской внешности. Как недавний дебютант российского авторынка и участник Гран-при «За рулем» справляется с бездорожьем, в рамках большого тест-драйва подробно рассказал эксперт Кирилл Милешкин.

В частности, он отметил, что диагональное вывешивание, особенно с активированной межколесной блокировкой, для H7 не выглядит значимой проблемой. А дорожный просвет в 200 мм и некрашеный нижний периметр кузова и вовсе делают его полноценным игроком на размытых грунтовках и ухабистых перелесках. Но все же слабое место – кстати, общее с Dargo – у нового кроссовера есть... Что за нюанс и насколько он значим? Смотрим в клипе!

