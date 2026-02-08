«Русский Гелик» в отличном состоянии продают по бросовой цене

На продажу выставили редкий отечественный внедорожник Derways Cowboy

В Кирове в продаже возник внедорожник Derways Cowboy 2004 года выпуска с пробегом 133 тыс. км.

Такие полноприводные машины собирали в 2004-2006 годах на предприятии Derways в Черкесске, Карачаево-Черкесия. Изначально использовалось шасси румынской ARO 244, позднее – китайские компоненты. Основу каркасно-панельного кузова варили на месте сборки, а внешние штампованные панели получали от ОПП АВТОВАЗа. По разным оценкам, за весь период производства выпустили от 400 до 800 единиц.

Про выставленный на продажу экземпляр сообщается, что он укомплектован двигателем ЗМЗ-409, а также МКП, раздаткой и задним мостом УАЗ. Также много других отечественных компонентов, установленных с завода: фары и фонари ГАЗ ГАЗель, комбинация приборов и часть элементов салона ВАЗ-2110, руль ВАЗ-2114 и др.

Это делает машину дешевой в ремонте и тюнинге, а на ходу Ковбой гораздо комфортнее УАЗа и Нивы, утверждает продавец. Из функций комфорта – все электростеклоподъемники, гидроусилитель руля и два отопителя салона, а вот ранее имевшегося в комплектации кондиционера ныне нет. Учитывая понижайку, блокировку, шины ВFGооdriсh АТ, хабы, силовой бампер и фаркоп, можно сказать, что перед нами чистокровный внедорожник, хоть и весьма мелкосерийный.

Владелец подчеркивает, что машина находится в полном стоке, юридически чиста (несмотря на более 4 владельцев по ПТС) и никогда не была в ДТП. Из всех проблем – шум подшипника в коробке передач. Просят за эту редкость 400 тыс. рублей – в прошлый раз было на «полтинник» дороже.

