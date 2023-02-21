5 редчайших кроссоверов и внедорожников, о которых грезили в 90-е

Британские Рейнджеры когда=то пробовали выпускать в России. Но и своих разработок у российских инженеров хватало.

Часть 2. О том, какие микролитражки пытались производить у нас на рубеже веков, рассказано тут. Но россияне мечтали и о больших вездеходах...

Проект №1. Автокам Рейнджер

Пространственный каркас и стеклопластиковые панели — принцип мелкосерийных автомобилей, известный во всем мире.

По этой схеме британская фирма FCV делала незамысловатые автомобили Rickman Ranger, внешне похожие на внедорожники, с повышенным дорожным просветом, но заднеприводные. Теперь бы сказали: кроссовер. Спереди — подвеска McPherson, сзади — жесткий мост и рессоры, двигатели — Ford, тормоза: спереди — дисковые, сзади барабанные.

Автокам-Рейнджер — несостоявшийся заднеприводный кроссовер.

Салон Рейнджера элегантностью отделки не блистал, а багажник вмещал нечто чуть большее, чем ридикюль. В гамме британских Rickman Ranger был и длиннобазный вариант. Его тоже планировали к производству у нас.

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Вот на эту бесхитростную технику и положила глаз ассоциация Автокам.

Сначала речь шла о недостроенном тракторном заводе в Елабуге, которому в конце 80‑х «сватали» самые разные модели. Но пробный Автокам Рейнджер в мае 1991‑го собрали на заводе Тойма в Менделеевске. Предполагали несколько модификаций с жестким и мягким верхом, с удлиненной базой. Причем стали писать, что лишь 30% автомобилей будут продавать в России, а остальные отправят на экспорт в уплату за машинокомплекты.

Тем временем производство перевели в Шую Ивановской области. Но в 1991 году в итоге собрали менее 50 машин. Еще примерно столько же в 1992‑м на пермском предприятии Велта. Там бывшие британские Рейнджеры уже под именем Автокам‑2160 стали оснащать двигателями УЗАМ. Кто кому не заплатил — наши англичанам или наоборот, разобраться теперь трудно. Важнее, что и этот проект бурных 90‑х далеко не уехал.

ВАЗ‑2107 КРОСС Так мог бы называться Магистр‑1600, созданный в 1993 году Калужским авторемонтным заводом. Заднеприводная машина с базой 2300 мм и дорожным просветом под 280 мм базировалась на жигулевских агрегатах: двигатель ВАЗ‑2106, пятиступенчатая коробка передач, а «с лица» очень напоминала «семерку», от которой заимствовала капот, решетку радиатора, фары. Планы производства 200–300 кроссоверов в год, конечно, не сбылись.

Проект №2. Кентавр

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Повышенный интерес соотечественников к внедорожникам пытались использовать несколько новых компаний. Продвигая всё те же решения — пространственный каркас, пластиковые панели и серийные агрегаты.

Кентавр‑2160 предприятия Автотеза из Шуи Ивановской области по немудреному, но для внедорожника тех лет вполне приличному дизайну, был близок в Автокаму. Однако эту полноприводную машину на узлах Нивы ВАЗ‑21213 проектировал НАМИ.

Кентавр‑2160 — немного похож на Рейнджер, но сделан на узлах и агрегатах Нивы ВАЗ‑21213.

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От Нивы Кентавр выгодно отличался увеличенной на 200 мм — до 2400 мм базой. Раздатку сместили ближе к корме, постаравшись убрать характерные для Нивы вибрации. Кентавр даже вполне успешно прошел на полигоне краш-тест.

Но дело опять ограничилось четырьмя-пятью образцами вместо запланированных пяти тысяч в год. Инвесторы не стояли в очереди, чтобы профинансировать подобные проекты. И, в общем-то, были правы.

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