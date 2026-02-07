#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Один из самых популярных кроссоверов в России кардинально сменит внешность

Omoda представит в РФ обновленный кроссовер C5 с дизайном флагмана C7

Omoda C5, самый ходовой автомобиль марки в нашей стране, ждет серьезный рестайлинг уже в этом году. Производитель анонсировал выход обновленной версии на российский рынок в первой половине 2026 года, причем модель уже показали в Китае на Международном саммите пользователей Chery в Уху.

Рекомендуем
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Внешность кроссовера изменится кардинально. За основу дизайнеры взяли футуристичный стиль флагмана Omoda C7, который дебютировал прошлой весной. По сути, C5 унаследует черты новой философии бренда «Искусство в движении», став более дерзким и динамичным. В компании уверены, что такой шаг еще больше укрепит их репутацию законодателей автомобильной моды.

Omoda C5
Omoda C5
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Внутри тоже все будет по-новому, хотя конкретных деталей пока не раскрывают. Известно, что инженеры работают над эргономикой и электронными системами, стремясь вывести комфорт для водителя и пассажиров на более высокий уровень. Заодно обещают модернизировать трансмиссию и интеллектуальную электронику – это, как заявляют в Omoda, должно полностью перезагрузить ощущения от вождения. Какие именно «умные» системы появятся, станет ясно ближе к премьере.

Omoda C5
Omoda C5

Рекомендуем
Китайский кроссовер в российских снегах: как едет? Морозов боится?

Текущая версия C5, появившаяся у нас в декабре 2024-го, предлагает два двигателя. Передний привод сочетается с 1,5-литровым турбомотором на 147 лошадиных сил и вариатором, а для полного привода предназначен 150-сильный 1,6-литровый агрегат с 7-ступенчатым роботом с мокрым сцеплением. Правда, будут ли эти силовые установки актуальны для обновленной модели, пока не сообщается.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Omoda
Количество просмотров 441
07.02.2026 
Фото:Omoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Omoda C5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв