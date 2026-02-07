Один из самых популярных кроссоверов в России кардинально сменит внешность

Omoda представит в РФ обновленный кроссовер C5 с дизайном флагмана C7

Omoda C5, самый ходовой автомобиль марки в нашей стране, ждет серьезный рестайлинг уже в этом году. Производитель анонсировал выход обновленной версии на российский рынок в первой половине 2026 года, причем модель уже показали в Китае на Международном саммите пользователей Chery в Уху.

Внешность кроссовера изменится кардинально. За основу дизайнеры взяли футуристичный стиль флагмана Omoda C7, который дебютировал прошлой весной. По сути, C5 унаследует черты новой философии бренда «Искусство в движении», став более дерзким и динамичным. В компании уверены, что такой шаг еще больше укрепит их репутацию законодателей автомобильной моды.

Omoda C5

Внутри тоже все будет по-новому, хотя конкретных деталей пока не раскрывают. Известно, что инженеры работают над эргономикой и электронными системами, стремясь вывести комфорт для водителя и пассажиров на более высокий уровень. Заодно обещают модернизировать трансмиссию и интеллектуальную электронику – это, как заявляют в Omoda, должно полностью перезагрузить ощущения от вождения. Какие именно «умные» системы появятся, станет ясно ближе к премьере.

Omoda C5

Текущая версия C5, появившаяся у нас в декабре 2024-го, предлагает два двигателя. Передний привод сочетается с 1,5-литровым турбомотором на 147 лошадиных сил и вариатором, а для полного привода предназначен 150-сильный 1,6-литровый агрегат с 7-ступенчатым роботом с мокрым сцеплением. Правда, будут ли эти силовые установки актуальны для обновленной модели, пока не сообщается.

