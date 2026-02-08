#
Раскрыт автопарк Дмитрия Нагиева

Какие машины стоят в гараже актера Нагиева

Поклонники не раз строили догадки о довольно эклектичном автопарке артиста Дмитрия Нагиева: от простого «Запорожца» до автомобилей премиум-класса. По данным Telegram-канала «Звездач», реальный список машин актера оказался куда более внушительным.

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев

По данным источника, артиста замечали за рулем Mercedes-Benz S-Class, а также люксовых Bentley Continental GT 4.0 и Rolls-Royce Wraith. Цена двух последних может составлять от 45 до 75 миллионов рублей в зависимости от комплектации и состояния. Также в соцсетях Нагиева появляются кадры, сделанные в салоне Porsche Cayenne.

Также упоминается автодом Forest River Berkshire RV350BH, построенный на базе автобуса. Вероятно, он мог использоваться не только для личных поездок, но и в коммерческих целях.

Mercedes-Benz S-Class
Bentley Continental GT 4.0
Rolls-Royce Wraith
Porsche Cayenne
Forest River Berkshire RV350BH

Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС | Производители
08.02.2026 
