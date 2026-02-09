#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Такси переходит на отечественное: финальный список машин уже утвержден

Алиханов заявил о готовности полного перечня автомобилей для работы в такси

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что окончательный перечень локализованных автомобилей для работы в такси будет опубликован в ближайшие недели.

Рекомендуем
Четыре типа водителей такси, с которыми лучше не садиться в машину

Документ уже подготовлен и согласован с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

Об этом министр заявил на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия». Список содержит модели, полностью соответствующие требованиям закона о локализации такси. Напомним, что предварительный перечень был опубликован в октябре 2025 года и включал более 20 моделей от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Негативный сценарий: как чаты в мессенджерах могут победить агрегаторов такси

Как ранее отмечало министерство, список будет расширяться. Планируется, что к 1 марта 2026 года в него войдут и другие производимые в России автомобили, включая марки Haval, Tenet и машины с завода «Автотор».

Окончательный перечень будет дополняться по мере выполнения автопроизводителями условий по локализации и специальным инвестиционным контрактам (СПИК).

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 3020
09.02.2026 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0