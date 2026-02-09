Такси переходит на отечественное: финальный список машин уже утвержден
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что окончательный перечень локализованных автомобилей для работы в такси будет опубликован в ближайшие недели.
Документ уже подготовлен и согласован с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.
Об этом министр заявил на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия». Список содержит модели, полностью соответствующие требованиям закона о локализации такси. Напомним, что предварительный перечень был опубликован в октябре 2025 года и включал более 20 моделей от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич.
Как ранее отмечало министерство, список будет расширяться. Планируется, что к 1 марта 2026 года в него войдут и другие производимые в России автомобили, включая марки Haval, Tenet и машины с завода «Автотор».
Окончательный перечень будет дополняться по мере выполнения автопроизводителями условий по локализации и специальным инвестиционным контрактам (СПИК).
