Такси переходит на отечественное: финальный список машин уже утвержден

Алиханов заявил о готовности полного перечня автомобилей для работы в такси

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что окончательный перечень локализованных автомобилей для работы в такси будет опубликован в ближайшие недели.

Документ уже подготовлен и согласован с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

Об этом министр заявил на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия». Список содержит модели, полностью соответствующие требованиям закона о локализации такси. Напомним, что предварительный перечень был опубликован в октябре 2025 года и включал более 20 моделей от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич.

Как ранее отмечало министерство, список будет расширяться. Планируется, что к 1 марта 2026 года в него войдут и другие производимые в России автомобили, включая марки Haval, Tenet и машины с завода «Автотор».

Окончательный перечень будет дополняться по мере выполнения автопроизводителями условий по локализации и специальным инвестиционным контрактам (СПИК).

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»