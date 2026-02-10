Новый мощный внедорожник: он выглядит как Rolls-Royce

Zeekr 8X: фото и характеристики нового гибридного внедорожника

Министерство промышленности Китая опубликовало снимки нового кроссовера Zeekr 8X, который займет место между моделями 7X и 9X. Автомобиль будет предлагаться как минимум в двух версиях – стандартной и спортивной.

Стандартная модификация наследует черты флагманской 9X. Её главной особенностью станет огромная хромированная решетка радиатора, дизайн которой отдаленно напоминает решения Rolls-Royce. Впечатление дополняют острые фары, похожие на когти, и довольно агрессивный передний бампер.

Внешность спортивной версии 8X Sport куда брутальнее. Здесь решётка радиатора окрашена в чёрный цвет, колёсные диски затемнены, а тормозные суппорты – оранжевые. Заднюю часть украшают спойлер и расширенный диффузор с крупными красными отражателями. При этом обе модификации получат одинаковую светодиодную оптику и сплошную световую панель через всю корму.

Интересно, что в эпоху массового перехода на электромобили новинка, вероятно, окажется подключаемым гибридом — как и её старший брат 9X. В основе силовой установки лежит 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель, который работает в паре с тремя электромоторами. Энергию запасают литий-железо-фосфатные аккумуляторы ёмкостью 55,1 или 70 кВт·ч.

По слухам из китайских медиа, топовая комплектация сможет выдавать фантастические 1381 лошадиную силу. Правда, пока неясно, получит ли спортивная версия дополнительную мощность или ограничится лишь внешним обвесом – эксперты склоняются ко второму варианту.

В салоне покупателям предложат выбор из пяти- или шестиместной компоновки. Ожидается обилие экранов и широкий список опций. Хотя по оснащению модель вряд ли догонит более крупный 9X, уровень отделки и комфорта обещает быть очень высоким.

