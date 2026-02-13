Двери Volvo могут открыться на ходу из-за жары

#
13 февраля
13 февраля
13 февраля
Volvo Cars снова проводит отзывную кампанию в Штатах, и причина довольно необычная. Речь о седанах S60L 2017 модельного года, которых коснулась эта история. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщает, что под отзыв попало более 2,7 тысячи машин, собранных с конца ноября 2016-го по начало апреля 2017 года.

Проблема кроется в дверных замках, а точнее – в одной маленькой, но критически важной пружине. В жарком климате она со временем теряет упругость из-за постоянного нагрева. В какой-то момент, когда кто-то тянет за ручку, эта ослабленная пружина может просто сломаться. После этого дверь перестает нормально фиксироваться, по сути, оставаясь незапертой. Машина превращается в легкую добычу для воришек, ведь салон остается без защиты.

Но куда опаснее другой сценарий, который допускает производитель. Ослабленный замок может не удержать дверь во время движения – например, в повороте или при движении задним ходом. Если в этот момент пассажир не пристегнут, его может буквально выбросить из автомобиля. История, между прочим, не новая: первый раз Volvo сталкивалась с аналогичной поломкой еще в 2019 году и тогда уже устраняла ее. Однако к концу прошлого года на горячую линию снова начали поступать жалобы от владельцев машин, которые в предыдущую кампанию не попали.

Что теперь будут делать? Дилерским центрам дано указание заменить все четыре дверных замка на усиленные, модернизированные детали. Владельцам, которые уже ремонтировали эту неисправность за свой счет, компания пообещала возместить расходы. Получается, жара – не просто дискомфорт, а вполне реальная инженерная проблема для некоторых автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
13.02.2026 
Фото:Carscoops
