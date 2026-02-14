Знаменитая Skoda Octavia вернулась на российский рынок: сколько она стоит?

Skoda Octavia Pro из Китая продается в России с ценами от 1,8 млн рублей

Skoda Octavia Pro, удлинённая версия для китайского рынка, теперь доступна для покупки в России. Машину можно купить как под заказ, так и из наличия, причём стартовая цена от 1,8 миллиона рублей.

Этот импортный лифтбек на практике выходит дешевле ключевых отечественных новинок: даже базовая LADA Vesta 2026 года в комплектации Enjoy с вариатором оценивается от 1,86 млн рублей, а Москвич 6 2024 модельного года – минимум в 2,237 млн.

Самые привлекательные расценки – на Дальнем Востоке. К примеру, во Владивостоке за 1,809 и 1,89 млн рублей предлагают фиолетовые автомобили с кожаным салоном, цифровой приборной панелью, большим медиаэкраном и люком. Однако по мере удаления от границы стоимость растёт. В Новосибирске минимальная цена заказа уже около 2,2 млн, в Красноярске – 2,311 млн, а в Петербурге – от 2,4 млн рублей. В Краснодаре, Самаре, Москве и Оренбурге планка ещё выше.

Skoda Octavia Pro

При этом больше десятка машин уже ждут своих владельцев на складах. Правда, цены из наличия заметно выше заказных. В Оренбурге за базовую комплектацию с аналоговой приборкой просят 2,85-2,93 млн рублей. В Чебоксарах экземпляр с цифровой панелью оценили в 2,99 млн, а в Нижнекамске и Набережных Челнах – уже в 3,1 млн. Дороже всего на данный момент Octavia Pro стоит в Москве – от 3,25 млн за готовый к регистрации автомобиль. Машины есть также в Пензе, Рязани, Твери, Перми, Симферополе и других городах. В том же Петербурге в наличии больше десяти авто, а цены на них доходят до 3,8 млн рублей.

Интерьер Skoda Octavia Pro

С технической точки зрения все поставляемые Octavia Pro одинаковы. Под капотом – знакомый 1,4-литровый турбомотор TSI на 150 л.с. в паре с роботизированной коробкой DSG на семь ступеней. Привод, естественно, передний. Багажник довольно вместительный: от 528 литров в стандартном положении до 1482, если сложить задний ряд сидений.

Кстати, версия Pro как раз и отличается от глобальной Octavia увеличенной на 44 мм колёсной базой (теперь 2730 мм), более спортивным бампером, другой оптикой и огромным 12,1-дюймовым экраном медиасистемы вместо 10-дюймового.

