Знаменитая Skoda Octavia вернулась на российский рынок: сколько она стоит?

Skoda Octavia Pro, удлинённая версия для китайского рынка, теперь доступна для покупки в России. Машину можно купить как под заказ, так и из наличия, причём стартовая цена от 1,8 миллиона рублей.

Этот импортный лифтбек на практике выходит дешевле ключевых отечественных новинок: даже базовая LADA Vesta 2026 года в комплектации Enjoy с вариатором оценивается от 1,86 млн рублей, а Москвич 6 2024 модельного года – минимум в 2,237 млн.

Самые привлекательные расценки – на Дальнем Востоке. К примеру, во Владивостоке за 1,809 и 1,89 млн рублей предлагают фиолетовые автомобили с кожаным салоном, цифровой приборной панелью, большим медиаэкраном и люком. Однако по мере удаления от границы стоимость растёт. В Новосибирске минимальная цена заказа уже около 2,2 млн, в Красноярске – 2,311 млн, а в Петербурге – от 2,4 млн рублей. В Краснодаре, Самаре, Москве и Оренбурге планка ещё выше.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro
При этом больше десятка машин уже ждут своих владельцев на складах. Правда, цены из наличия заметно выше заказных. В Оренбурге за базовую комплектацию с аналоговой приборкой просят 2,85-2,93 млн рублей. В Чебоксарах экземпляр с цифровой панелью оценили в 2,99 млн, а в Нижнекамске и Набережных Челнах – уже в 3,1 млн. Дороже всего на данный момент Octavia Pro стоит в Москве – от 3,25 млн за готовый к регистрации автомобиль. Машины есть также в Пензе, Рязани, Твери, Перми, Симферополе и других городах. В том же Петербурге в наличии больше десяти авто, а цены на них доходят до 3,8 млн рублей.

Интерьер Skoda Octavia Pro
Интерьер Skoda Octavia Pro

С технической точки зрения все поставляемые Octavia Pro одинаковы. Под капотом – знакомый 1,4-литровый турбомотор TSI на 150 л.с. в паре с роботизированной коробкой DSG на семь ступеней. Привод, естественно, передний. Багажник довольно вместительный: от 528 литров в стандартном положении до 1482, если сложить задний ряд сидений.

Кстати, версия Pro как раз и отличается от глобальной Octavia увеличенной на 44 мм колёсной базой (теперь 2730 мм), более спортивным бампером, другой оптикой и огромным 12,1-дюймовым экраном медиасистемы вместо 10-дюймового.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 84
14.02.2026 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+13