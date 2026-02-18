Nissan показал новый 7-местный кроссовер: что внутри и сколько стоит
Компания Nissan вывела на индийский рынок новую модель – семиместный кросс-универсал Gravite.
Автомобиль, созданный специально для местных условий, отличается характерным дизайном с крупными колесными арками, высоким дорожным просветом и массивной внешностью. В глаза бросаются C-образные световые элементы, глянцевая решетка радиатора, светодиодная оптика и практичные рейлинги на крыше.
Салон рассчитан на комфортную перевозку семи человек. Конфигурацию кресел можно гибко менять, а если сложить третий ряд, багажное отделение увеличится до 625 литров. Разработчики уделили особое внимание климатической системе, адаптировав её под жаркий и влажный климат, плюс предусмотрели множество отсеков для мелочей.
Из технических особенностей стоит отметить «парящий» 8-дюймовый экран медиасистемы с беспроводными Android Auto и Apple CarPlay, 7-дюймовую цифровую «приборку» и опцию беспроводной зарядки. В базе также идёт автоматическая блокировка дверей и парктроники спереди и сзади.
Производитель заявляет о более чем трёх десятках штатных систем помощи водителю. В их числе – антиблокировочная система тормозов с электронным распределением усилия, контроль устойчивости и тяги, а также помощник при старте на подъеме.
Под капотом у новинки – бензиновый двигатель объемом 1,0 литр. Его отдача составляет 72 лошадиные силы при 96 Нм крутящего момента. Покупателям предложат на выбор две коробки передач: классическую пятиступенчатую механику или пятиступенчатый робот (AMT) с маркетинговым названием EZ-shift.
Собирают Gravite на заводе альянса Renault-Nissan в городе Ченнаи. Стартовая цена в Индии установлена на отметке 565 тысяч рупий, что примерно эквивалентно 478 тысячам рублей по текущему курсу.
