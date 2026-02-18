#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запас хода 1000 км и зарядка за минуты — такие электромобили существуют?
18 февраля
Запас хода 1000 км и зарядка за минуты — такие электромобили существуют?
Твердотельные аккумуляторы избавят...
Эксперт сравнил средние цены на машины в Китае и России
18 февраля
Эксперт сравнил средние цены на машины в Китае и России
Аналитик Целиков: Автомобили в Китае стоят...
Интерьер Tesla Cybercab
18 февраля
Без руля, педалей и зеркал: стартовал выпуск нового электрокара Tesla
Компания Tesla начала выпуск нового купе...

В Мордовии пассажирский поезд столкнулся с легковушкой: что известно о ДТП

Прокуратура: в Мордовии на переезде у села Пушкино Lada Kalina влетела в поезд

В Мордовии на железнодорожном переезде легковой автомобиль оказался на пути пассажирского состава. Столкновение произошло в среду, 18 февраля, недалеко от села Пушкино, на участке между станциями Красный Узел и Атьма.

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, локомотив поезда № 64, следовавшего из Самары в Санкт-Петербург, столкнулся с автомобилем Lada Kalina. К счастью, в этом инциденте никто из людей не пострадал.

На место происшествия сразу выехали сотрудники правоохранительных органов, включая помощника Мордовского транспортного прокурора и следственно-оперативную группу. Сейчас транспортная прокуратура республики проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.


«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Приволжская транспортная прокуратура
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Приволжская транспортная прокуратура
Количество просмотров 58
18.02.2026 
Фото:Приволжская транспортная прокуратура
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Kalina (8)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Kalina  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Большой дорожный просвет, всеядная подвеска. Откатала со мной 128ткм, за 10 лет)))
Недостатки:
Не могу сказать, что очень ломучая, но новые запчасти не выдерживают и 1/3 того ресурса, который выдержали заводские элементы.
Комментарий:
Машина была в моих руках с января 2011г по май 2021г, за это время проехала 128 ткм. Было заменено или отремонтировано не по регламенту (т.е. сломалось неожиданно) - Родное литье очень мягкое и гнется варили один диск; - РХХ (регулятор холостого хода) не смогу посчитать сколько я их поменял после родного который отслужил почти 6 лет, новых мне хватало от недели до 1,5 лет (всегда с собой был новый про запас); - ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) тут чуть лучше за 10 лет поменял штуки три, опять же родная деталь отходила около 6 лет. - Катушки зажигания индивидуальные (родные производства г. Новосибирск) во 2 и 4 цилиндрах остались родные, а в 1 и 3 были замены, в общем около 8 шт. нарывался на откровенную подделку БОШа. Чтобы избежать проблем с катушками зажигания нужно следить за зазором свечей зажигания, я для себя установил регламент замены свечей с заменой масла раз в 8-10 ткм; - термостат, замена 1 раз, но поломка была очень внезапная зима -28гр., а я греюсь до 100 гр. пришлось глушить а/м; - задние ступичные подшипники загудели в 16 ткм, запчасти после самостоятельной замены доездили до 128 ткм; - первые 4 года проблем не было, а за оставшиеся 6 лет, так и не смог победить завоздушивание системы охлаждения (из дефлекторов воздух холодный на хх, или еле теплый при оборотах от 2000 и выше, пока машина не прогреется 95-100 гр. и воздух не выскочит по большому кругу в р.бачек, но зимой этого можно и не дождаться) замена пробок р.бачка не помогала; - Самый большой секс состоялся на пробеге примерно108ткм при самостоятельной замене радиатора отопителя салона, до этого катался года два с легким запахом антифриза (при замене я проклял тех людей которые это придумали); - Генератор делал мне мозг последние года 1,5 (в родном были заменены щеточный узел на пробегах 65ткм, а 118ткм дополнительно и контактные кольца - результат "0" напряжение 13,7 В на горячую и под нагрузкой 12,9 В), заменил новым на 125ткм, результат "0", видимо где-то в другом месте проблема; - Родного АКБ хватило на 3,5 года; - Развалился обводной ролик привода ГРМ два раза, первый при пробеге 92 ткм (причем в 75ткм была регламентная замена комплекта ГРМ Gates с помпой ТЗА заказана с завода), второй при 126 ткм (тут я не готов сказать производителя, что там они поставили при ремонте не знаю, помпу тоже приговорили); - на 92 ткм. были заменены поршня на "безвтык", клапана и колпачки. - с пробега в 95 заметил жор масла, начал иногда постукивать один гидрик, когда уровень масла уходил к отметке min. (я думаю это сказался ремонт) - главное фиаско это кузов. После 7 лет обычной эксплуатации, полезли жуки сначала чуть-чуть, потом больше и больше, короче после зимы 2021г пришлось продавать ласточку https://photos.app.goo.gl/ohqPj58K8iLTPjPA6; P.S. Как видите проблем было достаточно, что-то мог забыть))) Но в целом в морозы заводилась, в дороге далеко от дома не ломалась.
+5