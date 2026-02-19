#
Скидка в четверть цены: одна из версий популярного кроссовера резко подешевела

Кроссовер BAIC X55 в комплектации Luxury подешевел в РФ на 731 тысячу рублей

Внезапное и серьезное снижение цены коснулось кроссовера BAIC X55 российской сборки. Речь о комплектации Luxury модели 2025 года, которая теперь стоит почти на 730 950 рублей меньше – это падение почти на 22%. Такие данные следуют из актуальных прайс-листов.

Теперь за версию Luxury просят 2 600 000 рублей, тогда как базовая Comfort оценивается в 2,5 млн, а топовая Elite – в 2,7 млн. Интересно, что скидка затронула только эту среднюю комплектацию, сделав ее гораздо доступнее. А ведь еще в январе все автомобили BAIC калининградского производства, наоборот, заметно подорожали – некоторые модели прибавили до 375 тысяч.

Что входит в комплектацию Luxury

За эти деньги покупатель получает машину с целым набором дополнительных опций по сравнению с базой. В список входят электропривод скрытых дверных ручек, рейлинги на крыше и панорамная стеклянная крыша, которая тоже открывается с кнопки. Сзади установлена дверь багажника с электроприводом и функцией бесконтактного открывания.

В салоне добавили контурную подсветку, подогрев руля и более продвинутую аудиосистему на восемь динамиков вместо стандартных четырех. Наконец, важный момент для безопасности – передние боковые подушки, которых в версии Comfort нет.

BAIC X55
BAIC X55

Технические характеристики модели

Переднеприводный кроссовер BAIC X55 собирают на заводе «Автотор» в Калининграде с лета 2023 года. Независимо от комплектации, под капотом у всех версий стоит один и тот же двигатель – бензиновый турбированный агрегат объемом 1,5 литра. Его мощность составляет 177 лошадиных сил. С ним в паре работает семиступенчатая преселективная роботизированная коробка передач.

BAIC X55
BAIC X55
Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт Целиков сравнил средние цены на машины в Китае и России.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:BAIC
19.02.2026 
Фото:BAIC
